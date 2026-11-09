دون الحاجة لتوصيلهما .. 5 طرق لنقل الملفات بين أجهزة الكمبيوتر

هل تمتلك جهاز كمبيوتر مكتبي وآخر محمول في غرفتين مختلفتين، وترغب في نقل البيانات بينهما بكفاءة؟ طالما أن الجهازين متصلان بـ نفس شبكة الواي فاي (أو نفس جهاز الراوتر يمكنك مشاركة الملفات بسرعة وسهولة دون الحاجة لتوصيلهما ببعضهما مباشرة.

فيما يلي الطرق المستخدمة لنقل الملفات عبر الشبكة

أدوات النقل المتخصصة (مثل AnyViewer): الأسرع والأكثر كفاءة للمسافات البعيدة داخل المنزل.

ميزة المشاركة عن قرب (Nearby Sharing): حل مدمج وممتاز لنظام Windows دون برامج خارجية.

المزامنة السحابية (نفس الحساب): نقل تلقائي للملفات بمجرد رفعها على السحابة.

المجلدات المشتركة (شبكة ويندوز ): مشاركة مباشرة للمجلدات عبر الشبكة المحلية.

بروتوكول FTP المحلي: مناسب لنقل الملفات الكبيرة بين أنظمة تشغيل مختلفة (Windows/Mac).

خطوات نقل الملفات بأبرز الطرق المتاحة:

النقل عبر البرامج المتخصصة

تعد البرامج المتخصصة مثل AnyViewer الحل الأفضل والأسرع لمشاركة الملفات بين أجهزة ويندوز أو ماك البعيدة عن بعضها.

الخطوة 1: قم بتنزيل البرنامج وتثبيته على كلا الجهازين.

الخطوة 2: قم بتسجيل الدخول إلى نفس الحساب على الجهازين ليتم الربط بينهما تلقائيًا.

الخطوة 3: اذهب إلى قائمة الأجهزة ، وحدد الكمبيوتر الذي تريد النقل إليه، ثم انقر على خيار "نقل الملفات"

الخطوة 4: ستفتح لك نافذة مقسومة إلى جزأين؛ جهازك الحالي على اليسار، والجهاز الآخر على اليمين. اختر الملفات المراد إرسالها ثم اضغط على السهم المتجه لليمين لبدء النقل فورًا (والعكس صحيح للاستقبال).

استخدام ميزة “المشاركة عن قرب” في ويندوز

إذا كنت لا تفضل تحميل برامج خارجية، يمكنك الاعتماد على الميزة المدمجة في نظام التشغيل.