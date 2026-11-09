مي كساب: جمعنا الفكة من الشنط وقت كورونا عشان نجيب أكل

كشفت الفنانة مي كساب عن معاناتها بثلاث أزمات مالية في حياتها، مؤكدة أن والدها علمها معنى الشبع مما جعلها تتأقلم مع تلك الازمات دون مشاكل.



حيث قالت مي كساب في تصريحات تليفزيونية: “أبويا علمني الشبع من وأنا صغيرة، معايا جنيه زي معايا مليون جنيه ، مريت بأزمات مالية أكتر من مرة، وتحديداً وصلت لها تلات مرات؛ مرة في بداياتي، ومرة وقت ثورة يناير، والمرة التالتة وقت كورونا، دايماً الناس فاكرة إن الفنانين كلهم غرقانين في بحر من الملايين، وده تفكير مش حقيقي ، وقت كورونا مكنش فيه فلوس، وكنا بنلم الفضية من البيت من كل الشنط عشان نجيب أكل،

وتابعت :٠ وكان عندنا أقساط بيت ومربية عيالي قعدت 5 أو 6 شهور مابتخدش مرتب، بعد كورونا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى كافئنا أوي أنا وجـوزي بشكل كبير؛ هو رضاه ونجحه نجاح كبير وأنا رضاني ونجحني نجاح كبير، لأننا استحملنا وصبرنا ورضينا وقلنا الحمد لله، ودلوقتي لما بنفتكر الموضوع بنضحك، الإنسان يتعلم من كده إن الشبع نعمة كبيرة، وإنك تكون واثق إن ربنا هيعوضك وهيرضيك دي برضه نعمة كبيرة.”