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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد الحديث عن انتشاره بسبب الليزر.. 6 أعراض تكشف الإصابة بالسنط التناسلي وطرق الوقاية

السنط التناسلي
السنط التناسلي
ريهام قدري

أثار السنط التناسلي اهتمامًا متزايدًا مع تداول الحديث عن ظهور حالات بعد الخضوع لجلسات إزالة الشعر بالليزر، وهو ما أعاد تسليط الضوء على هذا المرض الجلدي المرتبط بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وطرق انتقاله وأعراضه ووسائل الوقاية منه.

ورغم ارتباط السنط التناسلي في الأساس بانتقال فيروس الورم الحليمي البشري، فإن ظهور أعراضه بعد جلسة ليزر لا يثبت أن الجلسة تسببت في الإصابة؛ إذ قد يظل الفيروس دون أعراض لفترات طويلة قبل ظهور الثآليل، كما أن توقيت اكتشاف الإصابة لا يحدد بالضرورة توقيت انتقال العدوى.

ما هو السنط التناسلي؟

السنط التناسلي، المعروف طبيًا باسم الثآليل التناسلية، هو نمو جلدي يظهر في المنطقة التناسلية أو حول فتحة الشرج، وينتج عن الإصابة بأنواع معينة من فيروس الورم الحليمي البشري.

وتوضح المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن نحو 90% من حالات الثآليل التناسلية ترتبط بالنوعين السادس والحادي عشر من الفيروس، وهما من الأنواع منخفضة الخطورة التي لا تُعد من الأنواع المسببة للسرطان.

هل جلسات الليزر تسبب السنط التناسلي؟

لا توجد أدلة علمية كافية تثبت أن إزالة الشعر بالليزر في حد ذاتها تسبب الإصابة بالسنط التناسلي، أو أن الليزر ينشئ الفيروس داخل الجسم.

فالعدوى ترتبط أساسًا بانتقال فيروس HPV من خلال التلامس المباشر بين الجلد والأغشية المخاطية، وغالبًا أثناء الاتصال الجنسي، وقد ينتقل الفيروس حتى في غياب الثآليل الظاهرة.

لكن تظل إجراءات النظافة والتعقيم داخل مراكز التجميل ضرورية، خاصة عند استخدام الأجهزة والأدوات التي تلامس الجلد. ومن المهم عدم استخدام أدوات ملوثة أو غير معقمة، والالتزام بتعليمات مكافحة العدوى.

وهناك نقطة أخرى يجب توضيحها، وهي أن الليزر يُستخدم بالفعل في بعض الحالات كوسيلة طبية لإزالة الثآليل التناسلية، لكن ذلك يختلف تمامًا عن جلسات الليزر المخصصة لإزالة الشعر.

كيف ينتقل فيروس الورم الحليمي البشري؟

ينتقل فيروس HPV المسبب للسنط التناسلي بصورة أساسية من خلال:

  • التلامس المباشر بين الجلد والمنطقة المصابة.
  • الاتصال الجنسي المهبلي أو الشرجي.
  • الاتصال الفموي التناسلي في بعض الحالات.
  • استخدام الألعاب الجنسية المشتركة دون تنظيف مناسب أو استخدام وسائل الحماية.

وقد تنتقل العدوى من شخص لا تظهر عليه أي أعراض، كما يمكن أن تظهر الثآليل بعد أسابيع أو أشهر، وأحيانًا بعد سنوات من اكتساب الفيروس، وهو ما يجعل تحديد وقت الإصابة أو مصدرها أمرًا غير ممكن اعتمادًا على ظهور الأعراض وحده.

6 أعراض تكشف الإصابة بالسنط التناسلي

قد لا تسبب الإصابة أي أعراض واضحة لدى بعض الأشخاص، لكن عند ظهور الثآليل يمكن ملاحظة عدد من العلامات، أبرزها:

1- ظهور نتوءات صغيرة في المنطقة التناسلية

قد تظهر حبوب أو زوائد جلدية صغيرة حول الأعضاء التناسلية أو في منطقة العانة أو حول فتحة الشرج.

2- تجمع الزوائد في مجموعات

قد تظهر الثآليل منفردة أو في مجموعات متقاربة، وقد تتجمع لتأخذ شكلًا يشبه زهرة القرنبيط.

3- اختلاف شكل ولون الثآليل

يمكن أن تكون مسطحة أو بارزة، وبلون الجلد أو أغمق قليلًا، كما تختلف في الحجم من شخص إلى آخر.

4- الحكة أو الشعور بالتهيج

قد يصاحبها شعور بالحكة أو عدم الراحة في المنطقة المصابة، خاصة مع الاحتكاك.

5- الشعور بالحرقان أو الألم

قد تسبب بعض الحالات ألمًا أو إحساسًا بالحرقان، خصوصًا إذا كانت الثآليل في مناطق تتعرض للاحتكاك.

6- النزيف في بعض الحالات

قد يحدث نزيف بسيط من الثآليل، خاصة عند تعرضها للاحتكاك أو الإصابة، لكن النزيف أو التقرحات يستلزمان فحصًا طبيًا للتأكد من التشخيص واستبعاد أسباب أخرى.

هل السنط التناسلي يسبب السرطان؟

من المهم التفرقة بين أنواع فيروس الورم الحليمي البشري؛ فالأنواع الأكثر ارتباطًا بالثآليل التناسلية، مثل HPV 6 و11، تختلف عن الأنواع عالية الخطورة التي قد تسبب تغيرات خلوية وسرطانات، من بينها سرطان عنق الرحم.

وبالتالي، فإن وجود السنط التناسلي لا يعني الإصابة بالسرطان، لكنه لا يغني عن الالتزام بفحوصات عنق الرحم الدورية وفقًا للعمر والتوصيات الطبية.

كيف يتم تشخيص السنط التناسلي؟

يعتمد التشخيص غالبًا على الفحص السريري لدى طبيب الجلدية أو طبيب النساء، بحسب موضع الإصابة.

وفي بعض الحالات قد يطلب الطبيب أخذ عينة من النسيج وفحصها، خاصة إذا كانت الزوائد غير معتادة في شكلها أو لونها، أو كانت تنزف أو متقرحة أو لا تستجيب للعلاج.

ولا يُنصح باستخدام اختبار HPV باعتباره وسيلة لتشخيص الثآليل التناسلية نفسها؛ إذ لا توصي إرشادات CDC به لهذا الغرض.

ما طرق علاج السنط التناسلي؟

تختلف طريقة العلاج حسب عدد الثآليل وحجمها ومكان ظهورها، وقد تشمل:

  • كريمات أو مستحضرات طبية يحددها الطبيب.
  • التجميد باستخدام النيتروجين السائل.
  • الكي الكهربائي.
  • الاستئصال الجراحي في بعض الحالات.
  • الليزر الطبي لإزالة الثآليل، خاصة في الحالات التي تستدعي ذلك.

ويجب عدم استخدام مستحضرات إزالة السنط العادي المتاحة دون وصفة طبية على المنطقة التناسلية؛ لأنها قد تسبب تهيجًا أو حروقًا وإصابات بالجلد.

ومن الضروري معرفة أن إزالة الثآليل لا تعني بالضرورة التخلص من الفيروس نفسه، فقد تعود الزوائد للظهور، خاصة خلال الأشهر الأولى بعد العلاج.

كيف تحمين نفسك من الإصابة؟

يمكن تقليل احتمالات الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري من خلال عدد من الإجراءات، أهمها:

  • الحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري وفقًا للفئة العمرية والتوصيات الطبية.
  • الالتزام بوسائل الوقاية أثناء العلاقة الجنسية، مع العلم أن الواقي لا يوفر حماية كاملة من الفيروس.
  • عدم مشاركة الأدوات الشخصية أو الأدوات التي تلامس الجلد دون التأكد من تنظيفها وتعقيمها.
  • اختيار مراكز تجميل مرخصة تلتزم بإجراءات مكافحة العدوى.
  • عدم إجراء جلسات الليزر على جلد مصاب بآفات أو جروح قبل تقييم الحالة طبيًا.
  • مراجعة طبيب الجلدية عند ظهور أي زوائد أو تغيرات غير معتادة في المنطقة التناسلية.

متى يجب زيارة الطبيب؟

ينبغي عدم تجاهل ظهور أي نتوءات أو زوائد جلدية جديدة في المنطقة التناسلية، خاصة إذا كانت مصحوبة بالحكة أو الألم أو النزيف، أو إذا كانت تتزايد في الحجم والعدد.

كما يجب تجنب التشخيص الذاتي؛ لأن هناك حالات جلدية أخرى قد تشبه السنط التناسلي، ويحتاج التفريق بينها إلى فحص متخصص.

 السنط التناسلي عدوى فيروسية شائعة يمكن التعامل معها طبيًا، وظهوره بعد جلسات إزالة الشعر بالليزر لا يثبت أن الجلسات كانت سبب الإصابة. لذلك فإن التشخيص الصحيح والالتزام بالتعقيم والوقاية أهم من تداول استنتاجات غير مؤكدة عن طرق انتقال العدوى.

المصدر (CDC): إرشادات تشخيص وعلاج الثآليل التناسلية.

  • CDC: معلومات عن فيروس الورم الحليمي البشري.
  • هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS): السنط التناسلي ,و (WHO)
السنط التناسلي الثآليل التناسلية الورم الحليمي الجهاز التناسلي مرض جلدي

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