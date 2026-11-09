الصديق المقرب لترامب وإسرائيل.. البابا ليو ينتقد سياسة رئيس الأرجنتين المجحفة ضد الفقراء

حثّ البابا ليو الرابع عشر، الأحد، الأرجنتين على حماية ديمقراطيتها، وذلك خلال خطاب حظي بمتابعة واسعة أمام الرئيس خافيير ميلي، الحليف المقرب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المحطة الثانية من جولة تستغرق 12 يومًا في أمريكا الجنوبية يجريها الزعيم الكاثوليكي.

تصريحات بابا الفاتيكان من الأرجنتين



وقال ليو لميلي، الذي أعلن عزمه السعي إلى إعادة انتخابه العام المقبل، إن على القادة العمل من أجل تحسين حياة جميع مواطنيهم، وإدراك حدود سلطتهم منتقدا سياسته المجحفة بحق الفقراء، حيث تتعرض أجندة التقشف التي يتبناها ميلي لانتقادات من الكنيسة، بسبب تأثيرها الأكبر على الفئات الأكثر فقرًا، كما أن الرئيس الأرجنتيني أعلن دعمه القوي للحرب على إيران.

وقال البابا في كلمة ألقاها بمناسبة بدء زيارة تستمر ثلاثة أيام إلى الأرجنتين، وهي الأولى التي يقوم بها بابا إلى هذا البلد ذي الأغلبية الكاثوليكية منذ عام 1987: إن السلطة تكون في أصدق صورها عندما تُمارَس باعتبارها خدمة.



وأضاف ليو أن من يتولون السلطة تقع على عاتقهم مسؤولية التصرف بحكمة، والاعتراف بحدود السلطة الموكلة إليهم، وتوجيه قراراتهم نحو تحقيق مصلحة المجتمع بأسره.



واضطر البابا إلى تكرار عباراته بعد أن قوبلت بتصفيق حاد من الحاضرين الذين ملأوا المركز الثقافي بالاسيو ليبرتاد.