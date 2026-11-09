قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كامل الوزير يزور مصابي حادث قطاري العياط ويتوعد المتسببين: لن يفلت أحد من العقاب
ثقتي كاملة في نجاحك بمهمتك الوطنية.. أبو العينين يوجه رسالة شكر لـ علي ماهر بعد توليه قيادة منتخب مصر
انطلاق صرف الأسمدة الشتوية بـ "كارت الفلاح".. والزراعة تخصص خط "واتساب" للشكاوى
أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح
عبدالناصر زيدان يكشف خطة الزمالك في يناير.. 5 لاعبين على قائمة الراحلين
"جاكيت الليل أصبح ضروريا".. تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار
يونيسف: ندعو إلى توفير مستلزمات الشتاء اللازمة للعائلات النازحة في غزة
ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية ويتسائل عن سبب إخفاق استطلاعات الرأي
بعد توقف دام 5 أيام| عودة دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة
حادث سيارة يغلق البيت الأبيض.. وترامب داخل المبنى (فيديو)
تطورات مستقبل إمام عاشور مع الأهلي.. وطلب لحسم مصيره | خاص
عبدالناصر زيدان يكشف شرط الأهلي لرحيل إمام عاشور في يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصديق المقرب لترامب وإسرائيل.. البابا ليو ينتقد سياسة رئيس الأرجنتين المجحفة ضد الفقراء

البابا ليو- رئيس الأرجنتين
البابا ليو- رئيس الأرجنتين
إلهام عبد العزيز

حثّ البابا ليو الرابع عشر، الأحد، الأرجنتين على حماية ديمقراطيتها، وذلك خلال خطاب حظي بمتابعة واسعة أمام الرئيس خافيير ميلي، الحليف المقرب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المحطة الثانية من جولة تستغرق 12 يومًا في أمريكا الجنوبية يجريها الزعيم الكاثوليكي.

تصريحات بابا الفاتيكان من الأرجنتين


وقال ليو لميلي، الذي أعلن عزمه السعي إلى إعادة انتخابه العام المقبل، إن على القادة العمل من أجل تحسين حياة جميع مواطنيهم، وإدراك حدود سلطتهم منتقدا سياسته المجحفة بحق الفقراء، حيث تتعرض أجندة التقشف التي يتبناها ميلي لانتقادات من الكنيسة، بسبب تأثيرها الأكبر على الفئات الأكثر فقرًا، كما أن الرئيس الأرجنتيني أعلن دعمه القوي للحرب على إيران.

وقال البابا في كلمة ألقاها بمناسبة بدء زيارة تستمر ثلاثة أيام إلى الأرجنتين، وهي الأولى التي يقوم بها بابا إلى هذا البلد ذي الأغلبية الكاثوليكية منذ عام 1987: إن السلطة تكون في أصدق صورها عندما تُمارَس باعتبارها خدمة.


وأضاف ليو أن من يتولون السلطة تقع على عاتقهم مسؤولية التصرف بحكمة، والاعتراف بحدود السلطة الموكلة إليهم، وتوجيه قراراتهم نحو تحقيق مصلحة المجتمع بأسره.


واضطر البابا إلى تكرار عباراته بعد أن قوبلت بتصفيق حاد من الحاضرين الذين ملأوا المركز الثقافي بالاسيو ليبرتاد.

البابا ليو بابا الفاتيكان خافيير ميلي الأرجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

ترشيحاتنا

Godzilla Minus Zero

«Godzilla Minus Zero» يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

المخرج خالد مهران

بعد «موسكو كايرو».. خالد مهران يخوض مغامرة سينمائية جديدة بـ«الضيف رقم 11» في الكريسماس

ايمان رجائي

إيمان رجائي عضو لجنة تحكيم وتتولى تقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة للطفل

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

المزيد