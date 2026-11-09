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طلع لسانه.. بركات وشيكابالا يدافعان عن محمد صلاح بعد الجدل حول صورته
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طلع لسانه.. بركات وشيكابالا يدافعان عن محمد صلاح بعد الجدل حول صورته

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

تحدث محمد بركات وشيكابالا عن الصورة التي نشرها النجم محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول السابق، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أثارت حالة من الجدل والتساؤلات خلال الأحداث الأخيرة المتعلقة بمنتخب مصر.

وخلال استضافتهما في برنامج «الكورة مع فايق»، وجه الإعلامي إبراهيم فايق سؤالًا إلى ضيفيه بشأن رأيهما في الصورة التي نشرها محمد صلاح، وما إذا كان توقيت نشرها مناسبًا في ظل الأجواء الحالية.

من جانبه، علق محمد بركات على الصورة، مؤكدًا أن توقيت نشرها لم يكن مناسبًا، موضحًا أنها لم تكن ضرورية في ظل الأحداث الجارية، حتى لا يتم تفسيرها بشكل خاطئ أو تحميلها معاني غير مقصودة.

وأشار بركات إلى أن نشر الصورة وسط هذه الأجواء قد يفتح الباب أمام تأويلات مختلفة، رغم إمكانية أن يكون الأمر عاديًا ولا يحمل أي رسائل معينة.

في المقابل، دافع شيكابالا عن محمد صلاح، معتبرًا أن الصورة عادية للغاية، ولا يوجد ما يستدعي إثارة الجدل حولها.

وأوضح قائد الزمالك السابق أن صلاح ربما نشر الصورة لمجرد الاحتفال بفوز فريقه في إحدى المباريات، أو من أجل شخص مقرب منه، مشددًا على أن الأمر قد يكون بسيطًا ولا يحمل أي أبعاد أخرى.

وعاد محمد بركات للدفاع عن قائد منتخب مصر، مؤكدًا أنه تعامل معه عن قرب ويعرف جيدًا طريقة تفكيره، مشددًا على أن صلاح ليس من الشخصيات التي تسعى للتحكم في القرارات أو التدخل في شؤون الآخرين.

وأضاف أن تدخل محمد صلاح، إن حدث، يكون دائمًا بدافع مصلحة المنتخب الوطني ورغبته في توفير أجواء إيجابية تساعد الفريق على النجاح.

وكشف بركات أنه خلال فترة عمله مديرًا لمنتخب مصر، لم يتدخل صلاح في أي قرارات، كما لم يعترض على تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للفراعنة أو يتدخل في اختيار الجهاز الفني.

واختتم بركات تصريحاته بالتأكيد على أن اتهام نجم بحجم محمد صلاح بمحاولة فرض سيطرته على القرارات أمر غير مقبول، خاصة أنه يمتلك تاريخًا كبيرًا ومكانة عالمية، ولا يحتاج إلى الدخول في مثل هذه الأمور أو التقليل من قيمته.

محمد صلاح منتخب مصر علي ماهر حسام حسن

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