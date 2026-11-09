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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع فلسطينية و4 أطفال في انهيار أرضي بخيام النازحين وسط غزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

لقيت امرأة وأربعة أطفال مصرعهم، وأصيب آخرون، جراء انهيار أرضي ضرب خيامًا تؤوي نازحين فلسطينيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في وقت متأخر من مساء الأحد، بالتزامن مع عاصفة جوية تضرب القطاع منذ أيام.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، محمود باصل، إن العاصفة تسببت في انهيار الرمال والصخور على خيام النازحين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة عدد من الأشخاص.

وأضافت وكالة الدفاع المدني، في بيان لاحق، أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة، وسط صعوبات تواجه فرق الإنقاذ والسكان في الوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن فرق الدفاع المدني وعددًا من السكان يحاولون انتشال العالقين باستخدام أدوات بسيطة، في ظل انقطاع التيار الكهربائي ونقص معدات الإنقاذ اللازمة للتعامل مع الحادث.

وتشهد غزة منذ مساء الجمعة أمطارًا غزيرة ورياحًا عاتية، تسببت في تفاقم معاناة مئات الآلاف من النازحين الذين يعيشون داخل خيام وملاجئ مؤقتة، بعد تدمير منازلهم خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وفي هذا السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن العاصفة تسببت في غرق أكثر من 70 ألف خيمة، إلى جانب سقوط عشرات الجدران، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية واسعة.

ويواجه النازحون الفلسطينيون ظروفًا إنسانية بالغة الصعوبة، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على دخول مواد البناء ومستلزمات الإيواء، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري بين إسرائيل وحركة حماس منذ 10 أكتوبر 2025.

وتأتي هذه المأساة لتضيف مزيدًا من الضحايا إلى حصيلة المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، حيث لا تزال أعداد كبيرة من الفلسطينيين تفتقر إلى المساكن الآمنة والحماية من الظروف الجوية القاسية.

امرأة وأربعة أطفال انهيار أرضي نازحين فلسطينيين مدينة دير البلح قطاع غزة

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