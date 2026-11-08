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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس زهور بورسعيد يقود حملة مكبرة لمجابهة ظاهرة النباشين والفرزة

الوالي: غلق وتشميع محل لبيع الخردة والفرزة ومصادرة ٢ ميزان واجولة خردة
الوالي: غلق وتشميع محل لبيع الخردة والفرزة ومصادرة ٢ ميزان واجولة خردة
محمد الغزاوى

ترأس فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، محافظ بورسعيد ، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، استهدفت منطقة شباب المدينة، لمواجهة المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط بالشوارع.

وأسفرت الحملة عن عدد من الإجراءات، تمثلت في غلق وتشميع محل مخصص لممارسة نشاط الفرزة المخالف، ومصادرة كمية تقدر بنحو 210 كيلو جرامات من الفرزة، وتسليمها إلى المصنع و مصادرة عدد 2 ميزان مستخدمين في النشاط المخالف.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمواصلة جهود التصدي لظاهرة النباشين والفرزة العشوائية

الوالي: غلق وتشميع محل لبيع الخردة والفرزة ومصادرة ٢ ميزان واجولة خردة

وأكد الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، استمرار الحملات المكثفة للتصدي لظاهرة النباشين والفرزة العشوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري، وتحقيق الانضباط داخل نطاق الحي.

بورسعيد محافظة بورسعيد حى الزهور النباشين

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