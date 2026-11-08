وصل اللواء وائل رشدي مدير أمن بورسعيد إلى موقع انهيار جزئي بسقف عقار سكني بشارع عزمي مع شارع أحمد ماهر بنطاق حي الشرق، لمتابعة تداعيات الحادث والوقوف على جهود التعامل مع الموقف.

مدير أمن بورسعيد يصل موقع انهيار جزئي بسقف عقار في حي الشرق

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية وفرق الطوارئ بالحي إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط العقار، والتعامل مع آثار الانهيار، وإجراء أعمال الفحص للتأكد من سلامة المبنى وعدم وجود أشخاص آخرين أسفل الأنقاض.

وأسفر الحادث عن وفاة سيدة ونجاة طفل، فيما كشفت المعلومات الأولية أن مالك العقار سبق تحرير محضر ضده لعدم تنفيذ قرار هندسي، وحمّل الحي مالك العقار مسؤولية الحفاظ على سلامة المواطنين والالتزام بالقرارات الهندسية الصادرة.

ومن جانبه، تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد تطورات الحادث، بالتنسيق مع مدير الأمن والأجهزة المعنية، للوقوف على مستجدات الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.