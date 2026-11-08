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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضمن جهود التصدي للتعديات.. إزالة 72.174 فدان من المزارع السمكية المخالفة بجنوب بورسعيد

ضمن جهود التصدي للتعديات على أملاك الدولة.. إزالة 72.174 فدان من المزارع السمكية المخالفة جنوب بورسعيد
ضمن جهود التصدي للتعديات على أملاك الدولة.. إزالة 72.174 فدان من المزارع السمكية المخالفة جنوب بورسعيد
محمد الغزاوى

نفذت الاجهزة التتفيذية بمحافظة بورسعيد حملة لإزالة المزارع السمكية المخالفة بمنطقتي القويطة والحجيزة ببحر البقر، بنطاق جمعية بحر البقر، حيث بلغت المساحة الإجمالية التي شملتها أعمال الإزالة 72.174 فدانًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبمشاركة أحمد الغضبان، رئيس حي الجنوب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

الحملات تتواصل جنوب بورسعيد لازالة التعديات 

جاء ذلك في إطار جهود الدولة للتصدي لكافة أشكال التعديات والمخالفات، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وتعليمات اللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، بشأن مواصلة حملات إزالة التعديات والحفاظ على أملاك الدولة والأراضي التابعة لجهات الولاية.

وتأتي أعمال الإزالة في إطار استمرار جهود المحافظة للتصدي لكافة صور التعدي على أملاك الدولة، وفرض سيادة القانون، والحفاظ على الأراضي التابعة لجهات الولاية، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

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