محسن صالح يوجه رسائل لعموتة بشأن زيزو وبن شرقي.. ويطالبه بتجهيز مروان عطية لبيراميدز

أشاد محسن صالح، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعودة أحمد سيد زيزو للتسجيل، بعدما نجح في إحراز هدفين من نفس المكان، أحدهما بالقدم اليسرى والآخر باليمنى، وكتب عبر حسابه على منصة «إكس»: «والله زمان.. ما شوفناش لزيزو أجوان في نفس المكان واحد بالشمال والتاني باليمين كمان».

منتخب مصر

ووجه محسن صالح رسالة إلى حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، مطالبًا إياه بالاعتماد على زيزو في نفس المركز، كما أشاد بأشرف بن شرقي، مؤكدًا أنه لاعب مميز في الجبهة اليسرى ويمكنه اللعب أحيانًا في مركز المهاجم، مطالبًا بمنحه المساحة المناسبة لإظهار إمكانياته.

كما طالب صالح بتطوير أدوار الساعي داخل الملعب، بحيث لا تقتصر مساهماته على تسجيل الأهداف، بل تمتد إلى الواجبات الدفاعية وصناعة اللعب، مشددًا على ضرورة تجهيز مروان عطية لمواجهة بيراميدز، باعتباره صمام الأمان للفريق.