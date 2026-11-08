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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي: 24 مليون عميل لـ«إنستا باي».. والمعاملات تتجاوز 7 تريليونات جنيه

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

كشف رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن تحقيق طفرة في استخدام خدمات المدفوعات الرقمية بالسوق المحلية، في ظل التطور المتواصل للبنية التحتية الرقمية ومنظومة المدفوعات الإلكترونية، بما يدعم التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد ويعزز مستويات الشمول المالي.

وأوضح أبو النجا، في تصريحات له اليوم ، أن عدد العملاء المسجلين على شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستا باي» تجاوز 24 مليون عميل حتى سبتمبر 2026، فيما تخطى إجمالي المعاملات المنفذة عبر المنظومة 2.4 مليار معاملة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7 تريليونات جنيه.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس تنامي الاعتماد على حلول الدفع الإلكتروني في تنفيذ المعاملات المالية اليومية، وتزايد دور البنية التحتية الرقمية في تسهيل انتقال الأموال وتعزيز كفاءة الخدمات المالية.

وأضاف نائب محافظ البنك المركزي أن جهود تطوير منظومة المدفوعات امتدت إلى التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني واللاتلامسي باستخدام الهواتف الذكية، من خلال المنصة الوطنية لترميز بطاقات الدفع، التي أتاحت تقديم خدمات جديدة، من بينها «Apple Pay»، مع العمل على توسيع نطاق إتاحتها على أجهزة «أندرويد».

ويأتي هذا التوسع في إطار توجه البنك المركزي لتعزيز التحول الرقمي للقطاع المصرفي، وتطوير وسائل الدفع الحديثة، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المالية وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية.

إنستا باي البنك المركزي المدفوعات الرقمية الشمول المالي التحتية الرقمية Apple Pay أندرويد

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