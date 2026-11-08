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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

125 مليون دولار مقابل اعتزال السياسة.. رجل أعمال يعرض صفقة مالية ضخمة على نتنياهو

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
القسم الخارجي

كشفت صحيفة «معاريف» العبرية، السبت، عن رواية مثيرة للصحفي الإسرائيلي بن كاسبيت، تتعلق بعرض مالي ضخم قيل إن رجل أعمال ثريًا ومعروفًا قدمه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقابل اعتزاله الحياة السياسية نهائيًا، بقيمة تصل إلى 125 مليون دولار، في صفقة لم تصل إلى نتنياهو من الأساس، وفق الرواية المنشورة.

ونقل بن كاسبيت، في مقال له بصحيفة «معاريف»، رواية رجل الأعمال الذي لم يكشف عن هويته، بشأن عرضه دفع هذا المبلغ لنتنياهو عبر أحد المقربين منه، مقابل انسحابه بصورة نهائية من العمل السياسي.

وبحسب تفاصيل الرواية، كان العرض يقضي بإيداع 125 مليون دولار باسم نتنياهو في صندوق استثماري مغلق، يتيح له الحصول على 12.5 مليون دولار سنويًا لمدة 10 سنوات، على أن يكون اعتزاله السياسة بشكل نهائي الشرط الوحيد لإتمام الصفقة.

وأشار كاسبيت إلى أن رجل الأعمال كان يعتقد أن نتنياهو مهتم بالمال، إلا أن العرض لم ينقل إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية أساسًا. ونقل عن الشخص المقرب منه قوله لرجل الأعمال: «لقد أخطأت في عرضك، كان عليك إبلاغ سارة بالعرض»، في إشارة إلى زوجة نتنياهو.

وفي سياق تعليقه الساخر على الرواية، تطرق كاسبيت إلى خلاف دار خلال الأسابيع الأخيرة بين سارة نتنياهو، أو من يمثلها، وبين الأقسام المالية والقانونية في مكتب رئيس الوزراء، بشأن استرداد مبلغ 12 شيكلًا، ثمن وجبة فلافل تناولها نتنياهو في مدينة كريات شمونة.

واعتبر الكاتب أن قبول نتنياهو بالعرض المالي، لو حدث، كان سيتيح له ولأفراد عائلته الحصول على مبالغ أكبر، مشيرًا إلى أن استمرار وجوده في السلطة قد يكون أكثر فائدة لهم من التخلي عنها مقابل العرض المالي المطروح.

وجاءت هذه الرواية ضمن مقال سياسي موسع شن فيه بن كاسبيت هجومًا على نتنياهو، محمّلًا إياه مسؤولية تراجع صورة إسرائيل على الساحة الدولية وتدهور علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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