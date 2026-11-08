مئات الإسرائيليين يتظاهرون لإنهاء حكم نتنياهو .. ومطالبات بحكومة تضم أحزاباً عربية

تظاهر مئات الإسرائيليين، مساء السبت، للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة تضم أحزاباً عربية، وتنهي حكم رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، عقب فوز الأحزاب المعارضة له بأغلبية برلمانية مشتركة في الانتخابات الأخيرة.

وذكرت صحيفة «هآرتس» أن نحو 300 شخص تجمعوا في وادي يزرعيل شمال إسرائيل، للمطالبة بإشراك الأحزاب العربية في الحكومة المقبلة، فيما أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» بتجمع مئات آخرين في ساحة هابيما وسط تل أبيب للمطالبة بالمطلب نفسه.

ورفع المتظاهرون في تل أبيب لافتات باللغتين العربية والعبرية كُتب عليها «67 مقعداً.. لنسلك طريقاً جديداً»، في إشارة إلى مجموع المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب المعارضة لنتنياهو، بما فيها القائمة العربية المشتركة وحزب «رعام»، من أصل 120 مقعداً في الكنيست.

وردّد المشاركون هتافات «لا سلام بدون شراكة»، فيما دعا آخرون إلى إنهاء سياسة «فرق تسد»، ورفعوا شعارات تطالب بالحرية والمساواة للجميع. وشاركت في الاحتجاجات حركة «الوقوف معاً»، التي تدعو إلى تعزيز الشراكة اليهودية العربية وتحقيق المساواة السياسية.

كما طالب بعض المتظاهرين بالإفراج عن الصحفي عبد أبو شهادة، الذي اعتُقل الأربعاء الماضي، للاشتباه في تواصله مع عميل أجنبي، عقب سفره إلى الدوحة لإجراء مقابلة مع عضو الكنيست السابق عزمي بشارة، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

وجاءت الاحتجاجات قبيل إعلان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج تكليف زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة، بحسب موقع «Ynet» الإسرائيلي، الذي أفاد بدعوته لتلقي التفويض خلال مراسم تقام بمقر إقامة الرئيس الأحد، في الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وأظهرت نتائج الانتخابات حصول الأحزاب المعارضة لنتنياهو على 67 مقعداً، بينها 19 مقعداً للقائمتين العربيتين، مقابل 53 مقعداً للأحزاب المؤيدة له.