مدرب يانج أفريكانز يكشف مفاجأة بشأن الزمالك: تلقيت عرضًا بعد رحيلي عن الرجاء.. وبيراميدز قادر على منافسة الأهلي

كشف الجنوب أفريقي فادلو ديفيدز، المدير الفني لفريق يانج أفريكانز التنزاني، عن تلقيه عرضًا من نادي الزمالك لتولي تدريبه، عقب رحيله عن الرجاء المغربي، مؤكدًا أن العرض الأبيض لم يكن الوحيد الذي تلقاه خلال تلك الفترة.

وقال “ديفيدز”، في تصريحات لبرنامج «مودرن سبورتس» تقديم الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «مودرن إم تي آي»: «من الطبيعي أن أتلقى العديد من العروض بعد رحيلي عن الرجاء المغربي، وتلقيت عرضًا من نادي الزمالك، لكنه لم يكن العرض الوحيد».

وأضاف: «لا أريد التحدث عن العروض التدريبية التي تلقيتها بعد رحيلي عن الرجاء المغربي، وتركيزي حاليًا ينصب على مهمتي مع يانج أفريكانز، حيث نسعى لكتابة التاريخ مع الفريق التنزاني».

وتطرّق المدير الفني ليانج أفريكانز للحديث عن مواطنه رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، مشيدًا بإمكاناته التدريبية، حيث قال: «موكوينا مدرب جيد للغاية، وبيراميدز معه قادر على منافسة الأهلي والزمالك».

واختتم “ديفيدز” تصريحاته بالحديث عن علاقته بموكوينا، مؤكدًا أنه يستفيد من خبراته، وأن التواصل بينهما مستمر، قائلًا: «أستفيد من خبرات موكوينا، ودائمًا ما نتحدث معًا».