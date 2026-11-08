مدرب يانج أفريكانز: نقع في مجموعة الموت بأبطال إفريقيا .. وجاهزون للتحدي

أكد الجنوب إفريقي فادلو ديفيدز، المدير الفني الجديد لفريق يانج أفريكانز التنزاني، صعوبة مجموعة فريقه في دوري أبطال إفريقيا.

وقال ديفيدز في تصريحات لبرنامج مودرن سبورت تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة "مودرن إم تي": "مجموعتنا في دوري أبطال أفريقيا هي مجموعة الموت، وسأحاول أن ألعب بشكل هجومي مع يانج أفريكانز".

وأضاف: "مهمتي تبدو مستحيلة مع يانج أفريكانز، لقد قمت بالتواصل مع مدرب يانج أفريكانز السابق للاستفسار منه عن بعض النقاط".

واختتم: "تحدثت مع لاعبي يانج أفريكانز قبل تولي المهمة وسعيد بتولي تدريب الفريق وجاهز للتحدي".