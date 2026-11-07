صفقة الـ30 مليون تعود للصورة.. عموتة يجهز سلاح الأهلي الجديد في وسط الملعب

استقر الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الأهلي، على إعادة علي محمود، لاعب خط الوسط المدافع، إلى دائرة الاهتمام خلال المواجهات المقبلة، من خلال منحه مساحة أكبر للمشاركة، بعد ابتعاده عن المشهد في الفترة الأخيرة.

عموتة يجهز سلاح الأهلي الجديد في وسط الملعب

ويخطط مدرب الأهلي للاستفادة من إمكانيات اللاعب في مركز محور الارتكاز الثاني، خاصة في ظل امتلاكه قدرات جيدة في بناء اللعب وبدء الهجمات من وسط الملعب، إلى جانب التطور الذي ظهر على مستواه مؤخرًا والتزامه بتنفيذ التعليمات الفنية.

وتأتي تحركات عموتة في إطار سعيه للاستفادة من العناصر المتاحة داخل الفريق، ومنح الفرصة للصفقات الجديدة لإثبات قدراتها وتقديم الإضافة المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.

وكان علي محمود قد انضم إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من إنبي، في صفقة كلفت خزينة النادي أكثر من 30 مليون جنيه، ليكون أحد التدعيمات الجديدة للفريق قبل انطلاق الموسم الحالي.

ويواصل الأهلي مشواره في الدوري المصري، حيث يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة، في ظل سعي الجهاز الفني لتطوير أداء الفريق وتعزيز خياراته في مختلف مراكز الملعب.