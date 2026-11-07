عطل جديد يضرب كاديلاك إسكاليد الكهربائية في نظام التكييف

أصدرت مجموعة «جنرال موتورز» الأمريكية نشرة خدمة فنية جديدة لمراكز الصيانة والوكلاء، تتناول وجود أعطال وتقلبات في أداء نظام التكييف والتدفئة المركزي داخل طرازات «كاديلات إسكاليد IQ» موديل 2025 و2026، بالإضافة إلى النسخة ذات القاعدة الطويلة «إسكاليد IQ L» موديل 2026.

يأتي هذا الاستدعاء الفني بعد أيام قليلة من نشر تقارير وتنبيهات سابقة طالت مكونات نظام التعليق الهوائي لسيارة الرياضية الفاخرة متعددة الاستخدامات الكهربائية بالكامل.

تنبيهات عالية الفولتية وتوقف التكييف

وأفادت النشرة الصادرة عن الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية بأن بعض المركبات المشمولة تشهد خللاً في التوازن الحراري ونظام التكييف، بالتوازي مع ظهور رسائل تحذيرية مفاجئة للائحة القيادة أمام السائق، أبرزها «صيانة نظام الجهد العالي» ورسالة «الحد الأقصى لمستوى الشحن محدود».

وتشير الفحوصات الأولية إلى أن الخلل يرتبط بنظام إدارة التبريد الحراري الموجه لحزمة البطاريات وللمقصورة، مِما ينعكس على استقرار قدرة الشحن وتوقف التكييف التلقائي في بعض الحالات لحماية منظومة الطاقة الفائقة.

إجراءات الفحص والحلول المتاحة للعملاء

وتلزم «جنرال موتورز» الوكلاء بإجراء فحوصات تشخيصية شاملة عبر أجهزة المسح المعتمدة لإعادة ضبط وحدة التحكم الحراري والتحقق من التوصيلات البرمجية، تمهيدًا لتحديث البرمجيات الخاصة بنظام التبريد مجانًا.

وتستمر الشركة في متابعة الشكاوى الميدانية الصادرة عن المالكين لمنع تأثر مدى القيادة اليومي أو كفاءة شحن البطارية ذات الجهد العالي في هذه الفئة الفاخرة.