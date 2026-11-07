قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير يوضح أهمية إنشاء وزارة مُوحّدة للطاقة تضم قطاعي البترول والكهرباء .. تعرّف على الأسباب
تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن
كيا بيجاس 2026.. بمحرك اقتصادي وتصميم السيدان
محمد عبدالجليل: كنت أتمنى رحيل حسام حسن عن منتخب مصر من الباب الكبير
تصعيد عسكري.. الجيش الإسرائيلي يُنفّذ تفجيرًا ضخمًا في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان
زلزال يضرب اليابان بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر .. وإطلاق تنبيهات الطوارئ
باسم مرسي يوجّه رسالة إلى هاني أبو ريدة بعد اختيار علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر
كنت أتمنى استمراره.. إبراهيم فايق: صفحة حسام حسن مع منتخب مصر ستظل ناصعة البياض
خسر أحد أبرز داعميه | بعد ثقة حسام حسن.. حمزة عبد الكريم أمام تحدٍ جديد مع علي ماهر
موعد مرتبات نوفمبر.. هل يحصل كل معلم على 4000 جنيه زيادة بعد قرار رئيس الوزراء؟
كنا بنهزر .. الداخلية تضبط المتهمين بإلقاء أكياس المياه على السيارات بالعبور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عطل جديد يضرب كاديلاك إسكاليد الكهربائية في نظام التكييف

كاديلاك إسكاليد
كاديلاك إسكاليد
عزة عاطف

أصدرت مجموعة «جنرال موتورز» الأمريكية نشرة خدمة فنية جديدة لمراكز الصيانة والوكلاء، تتناول وجود أعطال وتقلبات في أداء نظام التكييف والتدفئة المركزي داخل طرازات «كاديلات إسكاليد IQ» موديل 2025 و2026، بالإضافة إلى النسخة ذات القاعدة الطويلة «إسكاليد IQ L» موديل 2026.

يأتي هذا الاستدعاء الفني بعد أيام قليلة من نشر تقارير وتنبيهات سابقة طالت مكونات نظام التعليق الهوائي لسيارة الرياضية الفاخرة متعددة الاستخدامات الكهربائية بالكامل.

تنبيهات عالية الفولتية وتوقف التكييف

وأفادت النشرة الصادرة عن الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية بأن بعض المركبات المشمولة تشهد خللاً في التوازن الحراري ونظام التكييف، بالتوازي مع ظهور رسائل تحذيرية مفاجئة للائحة القيادة أمام السائق، أبرزها «صيانة نظام الجهد العالي» ورسالة «الحد الأقصى لمستوى الشحن محدود». 

وتشير الفحوصات الأولية إلى أن الخلل يرتبط بنظام إدارة التبريد الحراري الموجه لحزمة البطاريات وللمقصورة، مِما ينعكس على استقرار قدرة الشحن وتوقف التكييف التلقائي في بعض الحالات لحماية منظومة الطاقة الفائقة.

إجراءات الفحص والحلول المتاحة للعملاء

وتلزم «جنرال موتورز» الوكلاء بإجراء فحوصات تشخيصية شاملة عبر أجهزة المسح المعتمدة لإعادة ضبط وحدة التحكم الحراري والتحقق من التوصيلات البرمجية، تمهيدًا لتحديث البرمجيات الخاصة بنظام التبريد مجانًا.

وتستمر الشركة في متابعة الشكاوى الميدانية الصادرة عن المالكين لمنع تأثر مدى القيادة اليومي أو كفاءة شحن البطارية ذات الجهد العالي في هذه الفئة الفاخرة.

كاديلات اسكاليد جنرال موتورز اعطال تكييف كاديلات اسكاليد IQ مشاكل Cadillac Escalade IQ الكهربائية استدعاءات سيارات Cadillac Escalade IQ L

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

بريطانيا ـ أرشيفية

السماء السوداء.. سيناريو مرعب تستعد له بريطانيا: 72 ساعة بلا كهرباء أو مياه أو اتصالات

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

ترشيحاتنا

شانجان السفن 2027

سعر شانجان السفن 2027 في السعودية

إصلاح زجاج السيارة DIY

هل يمكن إصلاح شروخ الزجاج الأمامي بنفسك؟ إليك ما يجب معرفته

مازدا سبيد 3

مازدا تحطم آمال عشاق Speed 3 في عودة الهاتشباك الرياضية

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026.. صور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد