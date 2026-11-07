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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيزو ساعدنا .. عبد الناصر محمد يكشف كواليس جديدة عن تعادل القناة مع الأهلي

زيزو
زيزو
رباب الهواري

كشف عبد الناصر محمد، المدير الفني للقناة، كواليس جديدة عن التعادل مع الأهلي بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الناصر محمد، في تصريحات عبر برنامج "كورة وشاي وأصحاب" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "قبل مباراة الأهلي، قلت للاعبين: انزلوا العبوا واستمتعوا، متخافوش، لكن نفذوا التعليمات، ومعنديش مشكلة لو خسرتوا، بس خليكوا رجالة".

وأضاف: "بين الشوطين، شكرت اللاعبين رغم إننا كنا خسرانين، وقلت لهم: والله هتقدروا تتعادلوا وهتكسبوا، وكنا قريبين بالفعل من الفوز".

وتابع: "نقطة ضعف الأهلي اللي اشتغلت عليها هي خط الدفاع، ولكن مينفعش قدام النادي الأهلي تفتح خطوطك، ولما ضغطنا من منتصف الملعب بشكل مظبوط، وكل ما الأهلي كان بييجي نص ملعبنا كنا بنضغط، وقدرنا نتفوق».

وأوضح: "زيزو كان بيلعب على اليمين وبقى يدخل في وسط الملعب ويسبب الناحية اليمين لـ محمد هاني لوحده، واستغلينا ده ولعبنا على شلاطة من ناحية هاني، وكنت بجبر هاني يركز مع الظهير الأيسر بتاعنا، ونسيب المساحة لـ شلاطة، وقدر يسجل من خلالها".

واختتم مدرب القناة تصريحاته قائلًا: "في الشوط الثاني قلت للاعبين نلعب ونضغط عالي، كده كده خسرانين، ونزلت محمد حمدي، وقلت لـ شلاطة يكثف العرضيات، والحمد لله إحنا بدنيًا واقفين على رجلينا كويس جدًا".

زيزو الاهلي القناه اخبار الرياضة

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