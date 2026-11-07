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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 7-11-2026

سعر الذهب عيار 21 في مصر
سعر الذهب عيار 21 في مصر
علياء فوزى

يستعرض موقع “ صدى البلد” أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات محلات الصاغة.

وتوضح السطور التالية أسعار المعدن الأصفر في مصر وفي البورصة العالمية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6210 جنيهات للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 6180 جنيهًا للجرام، وذلك بعد تراجعه بقيمة 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس، قبل أن يستقر عند هذه المستويات في بداية تعاملات اليوم.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

 بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، نحو 7095 جنيهًا للبيع مقابل 7065 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، الذي يُستخدم في المشغولات الشبابية والموديلات الحديثة، حوالى5325 جنيهًا للبيع و5295 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

وتداول جرام الذهب عيار 14، عند سعر 4140 جنيهًا للبيع و4120 جنيهًا للشراء.

مشغولات ذهبية

سعر الجنيه الذهب اليوم

وعلى صعيد الجنيه الذهب (عيار 21 بوزن 8 جرامات)، سجل سعر البيع 49680 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 49440 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم في مصر 

 سجل سعر أوقية الذهب في مصر نحو 220745 جنيهًا للبيع و219680 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا

 سجلت أوقية الذهب (الأونصة) في البورصة العالمية الآن نحو 4072 دولارًا.

سعر الدولار في الصاغة

بلغ سعر الدولار في محلات الصاغة 54.34 جنيه، مقابل 53.83 جنيه في البنوك، ودولار الصاغة يعتمد عليه في تسعير الذهب في مصر.

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