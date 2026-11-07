مدرب الشرقية إنبي: 70% من اللاعبين المصريين لديهم نقص في الوعي

كشف أحمد عصام، محلل الأداء بنادي الشرقية إنبي، عن مهام محلل الأداء وطبيعة عمله داخل الفريق، كما تحدث عن مستوى وعي واستيعاب اللاعب المصري.

وقال أحمد عصام، في تصريحات لبرنامج "كورة وشاي وأصحاب" المذاع عبر قناة "MBC مصر": "مهمة محلل الأداء إنه بيحاول يقدم معلومة ذكية في وقت قليل، بمعنى تحليل المنافسين والمدربين وتجهيزها للمدير الفني، كل ده من مسؤوليات محلل الأداء".

وأضاف: "70% من اللاعبين المصريين بيكون عندهم نقص شوية في الوعي، ولكن بره بيكون الموضوع مختلف، فلو نجحت تخلي اللاعب يعمل اللي مطلوب منه فأنت كده نجحت".

وتابع محلل أداء الشرقية إنبي: "هناك محلل أداء راتبه 10 أو 15 ألف جنيه، وهناك من يحصل على 120 ألف جنيه، كل واحد حسب مهام وطبيعة شغله، وحاليًا بقينا نشوف ناس غير مؤهلة وتشتغل وتجرب في اللاعبين، وده بيسبب أزمة للفريق".

واختتم تصريحاته قائلًا: "المحلل الفردي مش هيعمل أزمة ولا مشكلة لو كل واحد عارف مهام دوره وشغله كويس".