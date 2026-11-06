قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ووجدك ضالا فهدى.. 22 تفسيرا لمعنى الآية والمراد بكلام الله
موعد مباراة الأهلي والسكة الحديد اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
أخبار التوك شو | مصطفى بكري: مش كل حاجة الرئيس يتدخل ويحلها.. الأرصاد تكشف مفاجآت وتوقعات الطقس في المحافظات
أسعار السجائر اليوم في مصر.. القائمة الرسمية الكاملة للمحلي والمستورد والتبغ المسخن بعد الارتفاع
التحالف : اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقته الفصائل اليمنية باتجاه الرياض
موعد مباراة بيراميدز والداخلية اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 7-11-202
حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة بمدينة نصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشرقية إنبي يتخطى بروكسي بثلاثية مثيرة ويتأهل إلى دور الـ16 في كأس مصر

الشرقية إنبي
الشرقية إنبي
حمزة شعيب

حجز فريق الشرقية إنبي مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على حساب بروكسي بنتيجة 3-2، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

واستضاف استاد بتروسبورت مباراة الشرقية إنبي وبروكسي، التي شهدت إثارة كبيرة، حيث نجح الشرقية إنبي في حسم بطاقة التأهل بعد تسجيل ثلاثة أهداف خلال الشوط الأول.

وافتتح حسام إيفونا التسجيل لصالح الشرقية إنبي في الدقيقة 11، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 28، ليعزز تقدم فريقه خلال اللقاء.

وواصل الشرقية إنبي تفوقه، بعدما نجح حسام غانم في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 42، لينهي الفريق الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ورغم محاولات بروكسي للعودة في النتيجة خلال المباراة، فإن الشرقية إنبي حافظ على تقدمه، ليحسم المواجهة بنتيجة 3-2 ويضمن التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وبهذه النتيجة، يواصل الشرقية إنبي مشواره في البطولة، بينما ودع فريق بروكسي منافسات كأس مصر من دور الـ32.

الشرقية إنبي الدوري المصري بروكسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

الفول السوداني والذاكرة.. كيف يؤثر في صحة الدماغ؟

60 جراما من الفول السوداني يوميا.. ماذا تفعل بالدماغ؟

ترشيحاتنا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

بالصور

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الإنسان من اختياراته اليومية.. التعامل مع الأموال الأبرز

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد