الشرقية إنبي يتخطى بروكسي بثلاثية مثيرة ويتأهل إلى دور الـ16 في كأس مصر

حجز فريق الشرقية إنبي مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على حساب بروكسي بنتيجة 3-2، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

واستضاف استاد بتروسبورت مباراة الشرقية إنبي وبروكسي، التي شهدت إثارة كبيرة، حيث نجح الشرقية إنبي في حسم بطاقة التأهل بعد تسجيل ثلاثة أهداف خلال الشوط الأول.

وافتتح حسام إيفونا التسجيل لصالح الشرقية إنبي في الدقيقة 11، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 28، ليعزز تقدم فريقه خلال اللقاء.

وواصل الشرقية إنبي تفوقه، بعدما نجح حسام غانم في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 42، لينهي الفريق الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ورغم محاولات بروكسي للعودة في النتيجة خلال المباراة، فإن الشرقية إنبي حافظ على تقدمه، ليحسم المواجهة بنتيجة 3-2 ويضمن التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وبهذه النتيجة، يواصل الشرقية إنبي مشواره في البطولة، بينما ودع فريق بروكسي منافسات كأس مصر من دور الـ32.