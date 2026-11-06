البنك المركزي يرفع معدلات حيازته من الذهب 0.55% في 10 شهور

ارتفعت معدلات حيازة البنك المركزي المصري من الذهب خلال الـ10 شهور الأولى من العام الميلادي الجاري بمقدار 0.553% .

وفقًا لتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري، وصل حجم الحيازة من الذهب خلال أكتوبر الماضي إلي 130.1 طن بزيادة تبلغ 690كجم منذ مطلع العام الجاري.

صعود رصيد الذهب

وتصاعدت وتيرة حيازة الذهب لدى البنك المركزي من يناير الماضي لتصبح 129.41 طن لتصبح 130.1 طن.

الذهب والاحتياطي

وخلال يونيو الماضي ارتفعت أرصدة الاحتياطي النقدي لمصر من الذهب لتصبح 16.8 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار في يونيو 2025 بزيادة تبلغ 3.2 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي المصري خلال اليومين الماضيين ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي لمصر على أساس شهري ليصبح 150 مليون دولار زيادة بنهاية اكتوبر الماضي.

وسجل الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أكتوبر الماضي 57.5 مليار دولار .