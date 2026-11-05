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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي يستعد لبيع أذون خزانة بـ 110 مليارات جنيه.. اليوم

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

يستعد البنك المركزي المصري خلال الساعات المقبلة الإعلان عن نتائج بيع أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما عبر مزاد لعطاءات أدوات الدين المحلية.

ويلجأ البنك المركزي المصري للإقتراض عبر طرح أدوات دين محلية من سندات وأذون الخزانة بصورة دورية أسبوعية عبر 3 عطاءات أوعطائين اثنين حال وجود عطلات رسمية.

تفاصيل الطرح

وفقا لما  كشفه البنك المركزي المصري والذي تضمن بيع أجلي خزانة 182 و 364 يوما بمتوسط 110 مليار جنيه خلال عطاء اليوم الخميس؛ نيابة عن وزارة المالية لسد الفجوات التمويلية.

قال البنك المركزي إنه يستهدف بيع أجل 182 يوما بقيمة 30 مليار جنيه في المتوسط و أجل 364 يوما بـ80 مليار جنيه.

وكان البنك المركزي قد اعلن في الأسبوع الماضي عن قبول أجلي 182 و 364 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 217.65 مليار جنيه بإجمالي طلبات قدمتها المؤسسات المالية والاستثمارية المقبولة بنحو  1996 طلبًا مقبولًا.

وصل متوسط سعر الفائدة المقبول للطرحين 25.5% وأعلي سعر  سجل 30% وأدني سعر بنسبة تجاوت 25%.

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