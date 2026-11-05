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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابةسفينة بمقذوفين مجهولي المصدر شمال مدينة الشمال القطرية

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) تلقيها بلاغاً عن وقوع حادث بحري على بعد 50 ميلاً بحرياً شمال مدينة الشمال في قطر. 

ووفق التقرير الصادر عن  هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ، فقد تعرضت ناقلة لإصابة بمقذوفين مجهولي المصدر. 

وقال التقرير " وحتى الآن، لم تتأكد بعد حالة الطاقم، أو حجم الأضرار، أو الأثر البيئي للحادث.

 كما نصحت الهيئة البريطانية السفن بتوخي الحذر أثناء الملاحة في المنطقة.

ودعت كذلك الهيئة السفن  لإبلاغ هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة  عن أي نشاط مشبوه، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات التحقيق في الواقعة.

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قطر مدينة الشمال القطرية حادث بحري

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