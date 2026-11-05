«صحح مفاهيمك».. الأوقاف تطلق مبادرة لمواجهة الإدمان الرقمي وترشيد استخدام التكنولوجيا

في ظل التغيرات السلوكية التي يشهدها المجتمع نتيجة الاستخدام المفرط للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة «صحح مفاهيمك»، بهدف التعامل مع المشكلات التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين، وتقديم التوعية اللازمة لمواجهة الآثار السلبية للاستخدام غير المنضبط للشاشات والألعاب الإلكترونية.

وتستهدف المبادرة نشر الوعي بكيفية التعامل مع التكنولوجيا بصورة متوازنة، من خلال الجمع بين التأصيل الشرعي والاستعانة بخبرات المتخصصين في مجالات الأمن السيبراني وعلم الاجتماع وعلم النفس، إلى جانب توعية الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر الإدمان الرقمي وسبل الاستفادة الإيجابية من الوسائل التكنولوجية.

الأوقاف توضح أهداف مبادرة «صحح مفاهيمك»

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة أطلقت مبادرة «صحح مفاهيمك» لتكون مرتبطة بصورة حقيقية بمشكلات المواطنين، خاصة في ظل ظهور بعض التغيرات السلوكية السلبية داخل المجتمع.

وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن المبادرة تتعامل مع المشكلات المرتبطة بالاستخدام المفرط للتكنولوجيا والشاشات، من خلال تقديم التأصيل الشرعي لكيفية التعامل معها، بالتوازي مع مشاركة الخبراء والمتخصصين في المجالات المختلفة.

وأشار إلى أن الاستعانة بخبراء الأمن السيبراني وعلم الاجتماع وعلم النفس تستهدف الوقوف على النتائج المترتبة على الاستخدام المفرط للألعاب الإلكترونية، وكذلك ظاهرة الإدمان الرقمي، بما يساعد على تقديم معالجة توعوية تتناسب مع طبيعة هذه المشكلات.

مساران لتنفيذ مبادرة «صحح مفاهيمك»

وأوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن الوزارة تعمل في إطار المبادرة من خلال مسارين رئيسيين، الأول يعتمد على التوعية الميدانية وتنفيذ الأنشطة داخل المجتمع، من خلال زيارة مراكز الشباب والرياضة والجامعات، إلى جانب الأنشطة المنزلية.

أما المسار الثاني، فيعتمد على التواصل عبر الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، لتوصيل الرسائل التوعوية بأكثر من صيغة، وباللغتين العربية والعامية، بما يساعد على الوصول إلى شرائح مختلفة من المواطنين.

ويستهدف هذا التنوع في وسائل التواصل توسيع نطاق الاستفادة من المبادرة، وعدم اقتصار التوعية على اللقاءات والأنشطة المباشرة، بل امتدادها إلى المنصات التي يستخدمها المواطنون يوميًا.

توعية الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر الاستخدام المفرط للتكنولوجيا

وأشار رسلان إلى أن من أبرز الأنشطة الميدانية التي تنفذها الوزارة توجيه خطاب توعوي مخصص للفئات العمرية الصغيرة وأولياء الأمور، بهدف ترشيد الاستهلاك الرقمي والاعتدال في الوقت الذي يقضيه الأطفال والشباب على مواقع التواصل الاجتماعي أو في البحث عبر الفضاء الرقمي.

وتتضمن التوعية كذلك أهمية حماية الخصوصية والحفاظ على الأمان الرقمي، خاصة مع انتشار صور الاحتيال الرقمي والنصب الإلكتروني، وما قد يتعرض له المستخدمون من مخاطر نتيجة عدم الانتباه إلى أساليب الخداع عبر الإنترنت.

الأوقاف تشدد على الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا

وشدد المتحدث باسم وزارة الأوقاف على أهمية توظيف وسائل التكنولوجيا بصورة إيجابية، وعدم الاقتصار على استخدامها في الترفيه أو قضاء أوقات طويلة أمام الشاشات، مؤكدًا ضرورة الاستفادة منها في التعلم واكتساب المهارات المختلفة.

وأوضح أن التكنولوجيا تتيح فرصًا متعددة أمام الشباب، من بينها تعلم اللغات والتدرب على التصميم والبرمجة، فضلًا عن الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث والتعلم وتحويل الأفكار إلى أعمال ومشروعات مفيدة.

دور الأسرة في حماية الأبناء من الإدمان الرقمي

وأكد رسلان أهمية دور الأسرة في متابعة استخدام الأبناء للتكنولوجيا، وتوفير الرقابة الكافية التي تساعد على حمايتهم من مخاطر الاستخدام المفرط للإنترنت والألعاب الإلكترونية.

وتأتي هذه التوعية ضمن أهداف المبادرة الرامية إلى تحقيق التوازن في التعامل مع التكنولوجيا، من خلال ترشيد الوقت المخصص للشاشات، والحفاظ على الخصوصية والأمان الرقمي، مع تشجيع الاستخدام الذي يدعم التعلم وتنمية المهارات والاستفادة من الأدوات الحديثة بصورة مفيدة.