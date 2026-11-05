الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه اليوم الخميس.. أقل من 55 جنيهًا

واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، ليتداول دون مستوى 55 جنيهًا في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرفية، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 1.1% خلال تعاملات أمس الأربعاء.

ويأتي التراجع بعد موجة ارتفاعات متتالية شهدتها العملة الأمريكية على مدار تعاملات شهر أكتوبر الماضي، وسط متابعة لتحركات أسعار الصرف داخل القطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 54.67 جنيه للشراء و54.77 جنيه للبيع.

كما سجل في بنك قناة السويس 54.65 جنيه للشراء و54.75 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك التعمير والإسكان 54.64 جنيه للشراء و54.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 55.31 جنيه للشراء و55.41 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية وبنك فيصل الإسلامي نحو 54.60 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع.