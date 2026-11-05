مصرع شخص انهارت حفرة عليه أثناء التنقيب عن الآثار بحاجر مشطا في سوهاج

انتهت محاولات إنقاذ شخص من أسفل الرمال والأنقاض بقرية حاجر مشطا غرب مركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، بانتشال جثمانه جثة هامدة، بعدما انهارت عليه حفرة أثناء وجوده داخل أحد المنازل، فيما كشفت المعاينة الأولية عن وجود أعمال حفر يُشتبه في ارتباطها بالتنقيب غير المشروع عن الآثار.

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بوقوع انهيار حفرة داخل منزل بقرية حاجر مشطا، واحتجاز أحد الأشخاص أسفل الرمال والأنقاض، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

أعمال حفر تنتهي بكارثة في طهطا

وبالفحص، تبين أن الحادث أسفر عن احتجاز المواطن «محمود. ح. أ» أسفل الرمال نتيجة انهيار الحفرة عليه، فيما كشفت المعاينة الأولية التي أجراها الرائد أحمد البريري، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، عن وجود أعمال حفر داخل المنزل، يُشتبه في كونها بغرض التنقيب غير المشروع عن الآثار.

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقًا حول موقع الانهيار، وواصلت قوات الإنقاذ جهودها للوصول إلى الشخص المحتجز، والعمل على إزالة الرمال والأنقاض المتراكمة، في محاولة لاستخراجه، حتى تمكنت القوات من انتشال جثمانه صباح اليوم، بعدما فارق الحياة متأثرًا بالحادث.

وتم نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وفحص ملابسات الانهيار وأعمال الحفر التي شهدها المنزل، وتحديد المسؤوليات القانونية حيال الواقعة.