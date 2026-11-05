المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.. جنايات سوهاج تسدل الستار على قضية مخدرات

قضت محكمة جنايات سوهاج، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عماد سامي وردخان، وعضوية المستشارين عمرو نصر، الرئيس بالمحكمة، ومحمود حمدي عبد الحسيب، نائب الرئيس، وبأمانة سر عثمان أحمد عبد الحميد ووليد ملقي، بمعاقبة المتهمين «حمدي ع. ع» و«أحمد ع. س» بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لكل منهما، وتغريم كل متهم 100 ألف جنيه، لاتهامهما في قضية إحراز واتجار بالمواد المخدرة، المقيدة برقم 2337 لسنة 2026 قسم شرطة ثان سوهاج.

ماذا حدث؟

وجاء الحكم عقب نظر المحكمة أوراق القضية وما تضمنته من اتهامات وأدلة، حيث انتهت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات سوهاج إلى معاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، مع توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل منهما، وفقًا لمنطوق الحكم الصادر في القضية.

وتأتي العقوبة في إطار الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة جنايات سوهاج في قضايا المواد المخدرة، والتي تفصل فيها المحكمة وفقًا لما تتضمنه أوراق كل قضية من اتهامات وأدلة، وبعد نظرها أمام هيئة المحكمة المختصة.

وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات سوهاج القضايا المعروضة عليها، وتفصل في الاتهامات المنسوبة للمتهمين، وفقًا لما يستقر في عقيدة المحكمة من خلال أوراق الدعوى وما يُطرح أمامها خلال إجراءات المحاكمة.

وقررت المحكمة معاقبة المتهمين «حمدي ع. ع» و«أحمد ع. س» بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لكل منهما، وتغريم كل متهم 100 ألف جنيه، وذلك في القضية رقم 2337 لسنة 2026، قسم شرطة ثان سوهاج، والمتعلقة باتهامهما في قضية مخدرات.