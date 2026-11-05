استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 6245 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، بعد موجة ارتفاعات شهدها المعدن الأصفر على مدار تعاملات أمس الأربعاء، بالتزامن مع صعود أوقية الذهب عالميًا بأكثر من 3%.

وسجلت أسعار الذهب مستويات متقاربة مع بدايه التعاملات الصباحية، وسط متابعة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر في الأسواق المحلية والعالمية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6245 جنيهًا للبيع، و6205 جنيهات للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: سجل نحو 7135 جنيهًا للبيع، و7090 جنيهًا للشراء.

عيار 21: سجل نحو 6245 جنيهًا للبيع، و6205 جنيهات للشراء.

عيار 18: بلغ نحو 5355 جنيهًا للبيع، و5320 جنيهًا للشراء.

عيار 14: سجل نحو 4165 جنيهًا للبيع، و4135 جنيهًا للشراء.

وتعكس هذه الأسعار حالة الاستقرار النسبي التي يشهدها سوق الذهب المحلي مع تعاملات الخميس، بعد الارتفاعات المسجلة خلال اليوم السابق.