مجلس النواب الأمريكي يصوت على عزل وزير الدفاع بيت هيجيست

أفادت قناة “ cnn ” بأن مجلس النواب الأمريكي ، قد يصوّت في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، على عزل المسؤول الأول في البنتاجون بيت هيجيست .

وبحسب القناة الأمريكية ، فإن العديد من المشرعين الجمهوريين وحلفائهم -الذين أصيبوا بالذعر جراء الهزيمة الساحقة يوم الثلاثاء- يسارعون إلى إلقاء اللوم على هيجسيث، زاعمين في كواليسهم أنه لعب دوراً رئيسياً في إقناع ترامب بمهاجمة إيران دون وجود استراتيجية للخروج، ودون خطة للتعامل مع التداعيات السياسية الحتمية.

ومن المتوقع أن يصوّت الجمهوريون في مجلس النواب على إدانة وزير الدفاع بشكل مباشر خلال أيام.

وقد صرّح النائب توماس ماسي، ممثل ولاية كنتاكي -والمعروف بمعارضته لترامب- لشبكة "سي إن إن" بأنه يعتزم طرح تصويت لعزل هيجسيث فور عودة الكونجرس للانعقاد الأسبوع المقبل، في حين أكدت مصادر جمهورية متعددة أنها تتوقع تمرير هذا القرار.

كما أكد عدد من الجمهوريين -في تصريحات لشبكة "سي إن إن" (CNN) أن هيجسيث، الذي كان من أشد المتحمسين للحرب، بالغ في تقدير قدرة الولايات المتحدة على حسم الصراع بسرعة وسهولة.

وأوضحوا أن الأسباب التي تدفع الكثيرين في حزبهم حالياً لاتخاذ موقف معارض لوزير الدفاع، متهمين إياه بالإصرار على التصعيد رغم غياب أي مؤشرات على أن القصف المستمر قد دفع إيران نحو الاستسلام.

وأشار هؤلاء إلى أن الصراع تحول إلى "مستنقع"، مما يورط الولايات المتحدة في الشرق الأوسط إلى أجل غير مسمى، ويفاقم أزمة تكاليف المعيشة، ويدفع الناخبين للتمرد على الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي. وفي يوم الأربعاء، أصدر نائب الرئيس جي دي فانس بياناً لافتاً قال فيه إن "سبب خسارتنا هو الحرب"، دون أن يحدد طرفاً بعينه ليحمله مسؤولية هذا الصراع.

وقال مسؤول سابق رفيع المستوى في البنتاجون إن تحولاً في الموقف بدأ يظهر تجاه الحرب وهيجسيث، مضيفاً: "لقد كان هذا الجهد في المقام الأول بقيادة وزارة الحرب؛ لأنكم اخترتم اللجوء إلى العمل العسكري لحل قضية تتعلق بالسياسة الخارجية".

ومع ذلك، ورغم المحاولات الرامية للضغط على هيجسيث، لا تزال ثقة ترامب في وزير دفاعه راسخة، وذلك وفقاً لما ذكره مسؤولون في البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن"، رغم أن ترامب يواصل استطلاع آراء حلفائه حول أداء الوزير.

كما يُكنّ ترامب تقديراً شخصياً لهيجسيث، وقد أخبر مساعديه بأنه يعتقد أنه ينبغي عليه التصدي لأي محاولات لعزله أو فتح تحقيقات بشأن قراراته.

وقال أحد المسؤولين: "قبل يومين فقط، كان الرئيس معه في الغرفة وقال له: أنت أفضل رجل لدي. أنت أفضل شخص أعتمد عليه".