اتهامات انتخابية تهز كاليفورنيا.. 28 شخصًا يواجهون شبهات التزوير والتصويت غير القانوني

وجهت هيئة محلفين كبرى في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لوائح اتهام إلى 10 أشخاص يُشتبه في أنهم غير مواطنين أمريكيين، على خلفية تورطهم المزعوم في عمليات احتيال انتخابي، ليرتفع إجمالي عدد المتهمين في القضية إلى 28 شخصا.

ويتهم الادعاء المشتبه بهم بالتسجيل بصورة غير قانونية في قوائم الناخبين، والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، رغم تقديمهم معلومات كاذبة بشأن حملهم الجنسية الأمريكية.

ومن بين المتهمين أليكسندر مونيوز، وهو مواطن من بليز، أوقفه عناصر الأمن الداخلي في منزله بمدينة كوميرس في 19 أكتوبر الماضي، ويُشتبه في أنه سجل اسمه للتصويت بصورة احتيالية عام 2019، وشارك في انتخابات أعوام 2020 و2022 و2024.

كما شملت لوائح الاتهام محمد خان، وهو مواطن باكستاني يقيم في أنهايم، وآنا دومينغيز، وهي مواطنة من السلفادور تقيم في لونغ بيتش، ويُشتبه في تسجيلها للتصويت بصورة غير قانونية عام 2006، فضلا عن تقديم معلومات كاذبة في وثائق طلب الحصول على الجنسية الأمريكية لاحقا.

وأعلن كبير المدعين العامين في لوس أنجلوس، بيل إسايلي، عبر منصة «إكس»، أن العملية تأتي ضمن حملة تحمل اسم «Operation Protect the Vote»، لحماية نزاهة العملية الانتخابية.

وذكرت السلطات أن تحديد المشتبه بهم جاء استنادا إلى قائمة تضم أكثر من 20 ألف شخص يُشتبه في أنهم لا يحملون الجنسية الأمريكية، رغم تسجيلهم في قوائم الناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي.

ويواجه المتهمون اتهامات فيدرالية، من بينها تقديم بيانات كاذبة في طلبات التجنس، إلى جانب المخالفات المتعلقة بالتسجيل والتصويت غير القانونيين.

وفي الوقت ذاته، لا يزال اثنان من المشتبه بهم متواريين عن الأنظار، وهما أكسل بريرا غارسيا، وهو مواطن جواتيمالي من مدينة بيكو ريفيرا، وإرنستو جوتيريز روفالكابا، وهو مواطن مكسيكي من ويلمنغتون.