علاء نبيل: لا توجد أي أزمة بين حسام حسن ومحمد صلاح.. وأتوقع انضمام عاشور وهاني للمنتخب

أكد علاء نبيل المدير الفني السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا توجد أي أزمة بين حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، ومحمد صلاح قائد الفراعنة ونجم فريق طرابزون سبور التركي.

وقال علاء نبيل في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN: لا توجد أزمة بين حسام حسن ومحمد صلاح كما يتردد، فاللاعب لم يغضب من المدير الفني بسبب استبداله مبكراً في مباراة أنجولا بتصفيات كأس أمم إفريقيا، كما أنه يتم استبداله في مباريات طرابزون سبور التركي وهذا أمر طبيعي في كرة القدم ، ومن حق أي مدير فني استبدال لاعبيه، رغم القيمة الفنية الكبيرة لمحمد صلاح.

وتابع: محمد صلاح سيتواجد في معسكر المنتخب الوطني بشكل طبيعي استعداداً لمباراتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، وهو قائد حقيقي للفراعنة داخل وخارج الملعب وبالتأكيد فلن يفتعل أزمات ومن المستحيل أن يرفض التواجد في معسكر المنتخب.

وأتم: أتوقع انضمام إمام عاشور ومحمد هاني لصفوف المنتخب الوطني، رغم استبعادهما من بعض مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة ، فهناك العديد من اللاعبين الذين يثق بهم حسام حسن، حتى ولو لم يشاركوا بصفة أساسية مع فرقهم.