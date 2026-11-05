منتخب مصر: التتويج بكأس الخليج ثمرة عمل حسين عبداللطيف.. وصفوت يشبه عبد الله السعيد

أكد أحمد درويش، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر للناشئين، أن التتويج بلقب كأس الخليج جاء ثمرة للعمل الكبير الذي قدمه الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية خلال البطولة.

منتخب مصر

وقال درويش في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور، إن قوام المنتخب يضم لاعبين من 11 ناديًا في الدوري المصري، وهو ما يعكس تنوع المواهب داخل الفريق، مؤكدًا أن حسين عبد اللطيف بدأ يحصد ثمار عمله مع هذا الجيل بعد التتويج باللقب.

وأضاف أن المشاركة في كأس العالم للناشئين تمثل الحلم الأكبر لحسين عبد اللطيف، موضحًا أن المنتخب سيدخل معسكرًا في القاهرة بعد 48 ساعة، على أن يعود إلى قطر مجددًا بعد 6 أيام، لاستكمال الاستعدادات للمونديال.

وأشار المنسق الإعلامي إلى أن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يتواصل بشكل دائم مع وليد درويش، المشرف على المنتخب، من أجل تقديم الدعم اللازم للجهاز الفني واللاعبين خلال المرحلة الحالية.

وتحدث أحمد درويش عن أحمد صفوت، لاعب المنتخب، مؤكدًا أنه لاعب كبير ويمتلك شخصية تشبه عبد الله السعيد، مشددًا على أنه يستحق التواجد مع الفريق الأول لنادي الزمالك.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب الناشئين سيخوض مباراتين وديتين في القاهرة أمام منتخب روسيا، على أن يتم إرسال القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العالم غدًا.