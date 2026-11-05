كيف تحفظ موهبتك وتجدد روح الصلاة؟.. أسرار قانون حفظ الموهبة من المقر البابوي

لا يكفي أن يمتلك الإنسان موهبة، بل يحتاج إلى أن يحافظ عليها وينميها باستمرار، حتى لا تفقد حرارتها أو تتحول إلى مجرد عطية مهملة، وهو ما ركز عليه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظته الأسبوعية، متناولًا طرق الحفاظ على الموهبة وتجديد النشاط الروحي.

اكتشاف الموهبة

وأوضح قداسة البابا، خلال اجتماع الأربعاء بالمقر البابوي بالقاهرة، أن اكتشاف الموهبة يمثل الخطوة الأولى للحفاظ عليها، مهما كانت بسيطة، ثم التعرف على طبيعتها والمجال الذي يمكن توظيفها فيه، مشيرًا إلى أن الله يمنح كل إنسان مواهب متنوعة من أجل منفعة الآخرين وخدمتهم.

وأكد قداسته أن تجديد حرارة الموهبة يبدأ بالاهتمام بالحياة الروحية، من خلال تجديد روح الصلاة الشخصية والارتباط بالله، مستشهدًا بموسى النبي، إلى جانب تجديد حرارة التوبة والاهتمام بنقاوة القلب، كما جاء في المزمور: «قلبًا نقيًا اخلق فيَّ يا الله، وروحًا مستقيمًا جدد في داخلي».

وأشار البابا تواضروس إلى أهمية تجديد حرارة المحبة المتدفقة في التعامل مع الآخرين، والاهتمام بكلمة الكتاب المقدس والحياة بتعاليمها وعمقها، مؤكدًا أن الموهبة نعمة تحتاج إلى الأمانة في الحفاظ عليها والحرارة في تجديدها، والبذل في استخدامها لخدمة كل أحد.