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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات.. كم وصل الدينار الكويتي والريال السعودي اليوم الخميس؟

أسعار العملات العربية في مصر
أسعار العملات العربية في مصر
علياء فوزى

أغلقت العملات العربية تعاملاتها أمس الأربعاء في البنوك علي تراجع جماعي  بنسب تدور حول 1.12% في أغلب العملات، ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع هبوط الدولار علي مدار الأيام السابقة.

ويستعرض موقع "صدى البلد" أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس نحو 14.49 جنيه للشراء و14.59 جنيه للبيع في بنك مصر. 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري حوالي 14.87 جنيه للشراء و14.91 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

سجل سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري نحو  14.17 جنيه للشراء و15.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

يظل الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرًا، إذ بلغ 173.56 جنيه للشراء و178.03 جنيه للبيع. 

سعر الدينار البحريني اليوم

سجل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري نحو 142.91 جنيه للشراء و145.26 جنيه للبيع، بتراجع 1.121% للشراء و1.054% للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم

تداول سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري عند 76.62 جنيه للشراء و77.36 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني اليوم

سجل سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري حوالي 140.06 جنيه للشراء و142.26 جنيه للبيع.

ما الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع؟

سعر الشراء هو السعر الذي يشتري به البنك العملة من العميل، أما سعر البيع فهو السعر الذي يبيع به البنك العملة للعميل. وتتغير هذه الأسعار على مدار اليوم حسب حركة العرض والطلب، لذلك يُنصح بالتأكد من السعر النهائي من فرع البنك أو موقعه الرسمي قبل إجراء أي عملية.

 

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