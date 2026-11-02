الدينار الكويتي يتخطى 180 جنيها والريال السعودي يتراجع لـ 14 جنيها.. مفاجأة في أسعار العملات العربية اليوم

شهدت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري تبايناً كبيراً خلال تعاملات اليوم الاثنين 2 نوفمبر، حيث تخطى الدينار الكويتي حاجز الـ 180 جنيهاً، فيما تراجع الريال السعودي إلى مستوى الـ 14 جنيهاً، بالتزامن مع هبوط الدولار بعد قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة.

وسجل الدينار الكويتي أعلى سعر بين العملات العربية، حيث بلغ سعره في البنك الأهلي المصري نحو 174.62 جنيه للشراء و180.10 جنيه للبيع، ليتخطى حاجز الـ 180 جنيهاً للبيع.

وفي المقابل، شهد الريال السعودي تراجعاً ملحوظاً، حيث سجل نحو 14.68 جنيه للشراء و14.78 جنيه للبيع، متراجعاً من مستويات الـ 15 جنيهاً التي سجلها الأسبوع الماضي.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 15.06 جنيه للشراء و15.11 جنيه للبيع،

فيما سجل الدينار البحريني 144.60 جنيه للشراء و147.17 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال العماني نحو 141.71 جنيه للشراء و144.12 جنيه للبيع،

وبلغ سعر الريال القطري 14.05 جنيه للشراء و15.22 جنيه للبيع،

فيما وصل سعر الريال الأردني إلى 77.22 جنيه للشراء و78.21 جنيه للبيع.

ويأتي هذا التباين في أسعار العملات العربية بالتزامن مع تحسن أداء الجنيه المصري وزيادة التدفقات الدولارية بعد قرار رفع الفائدة 100 نقطة أساس.