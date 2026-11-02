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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال داخل مكتب نتنياهو.. اتهامات لـ"برافيرمان" بتسريب وثائق سرية

برافيرمان ونتنياهو
برافيرمان ونتنياهو
قسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن السلطات تعتزم توجيه لائحة اتهام ضد تساحي برافيرمان، رئيس مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك لدوره في تسريب وثائق سرية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية عام 2024.

ويُشتبه في أن برافيرمان عقد اجتماعاً سرياً ليلاً مع المشتبه به الرئيسي في القضية، إيلي فيلدشتاين، أبلغه فيه بوجود تحقيق جارٍ حول التسريب، وأنه بإمكانه إيقاف هذا التحقيق إذا كان مرتبطاً بفيلدشتاين.

وكان قد أُلقي القبض على فيلدشتاين ومشتبه به رئيسي آخر بعد أيام قليلة من ذلك الاجتماع الليلي المزعوم، ووُجهت إليهما لاحقاً تهم تتعلق بنقل وثائق سرية، من بين تهم أخرى مرتبطة بتسريب تلك الوثائق إلى صحيفة "بيلد".

ووفقاً لتقارير عبرية، فقد مثل برافيرمان أمام جلسة استماع في إطار هذه القضية الشهر الماضي، وعقب ذلك أعرب مسؤولون في وزارة العدل عن نيتهم ​​توجيه لائحة اتهام ضده بتهم الاحتيال، وخيانة الأمانة، وعرقلة سير العدالة.

كما يخضع برافيرمان حالياً للتحقيق في شبهات تتعلق بالتزوير والاحتيال، وذلك على خلفية التلاعب غير القانوني بسجلات في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تعود ليوم 7 أكتوبر 2023.

زلزال داخل مكتب نتنياهو مكتب نتنياهو برافيرمان تسريب وثائق سرية رئيس الوزراء الإسرائيلي تساحي برافيرمان

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