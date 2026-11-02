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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لجنة الانتخابات الإسرائيلية ترفض طلب نتنياهو عدم اعتماد النتيجة الرسمية

أعضاء من حزب الليكود بزعامة نتنياهو
أعضاء من حزب الليكود بزعامة نتنياهو
خاطر عبادة

رفضت لجنة الانتخابات الإسرائيلية مطالب حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول تأجيل التصديق على الانتخابات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن ذلك ليس من اختصاص اللجنة، وفقا لموقع "I24 NEWS" الإسرائيلي.

ويواصل حزب الليكود، الترويج لادعائه بأن نتيجة التصويت "سُرقت" من قبل أحزاب عربية غير صهيونية.

يأتي الطلب بتأجيل التصديق على النتائج وسط تحقيق في شبهات التدخل الأجنبي في انتخابات 27 أكتوبر، والتي أكدت لجنة الانتخابات المركزية أنها ليست ذات أهمية كافية لتغيير نتيجة التصويت.

في وقت سابق من اليوم الإثنين، كتب إيلان بومباخ، محامي حزب الليكود وعضو اللجنة التنفيذية المركزية، إلى رئيس اللجنة، القاضي نوعام سولبرج، ليطلب عقد اجتماع عاجل لقيادة اللجنة قبل التصديق على التصويت، وذلك لضمان إطلاع جميع الأعضاء على "الشكوك الجدية بشأن التدخل الأجنبي".

وكتب بومباخ إلى سولبرج، وفقًا لنسخة من الرسالة حصلت عليها القناة 12: "إن خطورة الشكوك، إلى جانب عدم وضوح طبيعتها ونطاقها، لا تسمح للرئاسة ولجنة الانتخابات المركزية بنشر النتائج المعتمدة، كما لو لم يحدث شيء".

ليس من سلطة اللجنة 

 

فيما رفض سولبرغ طلب بومباخ بتأجيل التصديق على النتائج، والذي يجب أن يتم في موعد لا يتجاوز ثمانية أيام بعد الانتخابات - وكتب رداً على ذلك أن "لجنة الانتخابات المركزية ليس لديها سلطة حجب التصديق على النتائج، كما أن اللجنة ليس لديها سلطة التدخل في تحقيق جارٍ".

في غضون ذلك، رد عضو اللجنة التنفيذية المركزية فلاديمير بيلياك على طلب بومباخ بعقد اجتماع عاجل لقيادة اللجنة بالإشارة إلى أن الاجتماع المذكور قد تم تحديده بالفعل ليوم الأربعاء الساعة 9 صباحاً، وكان مدرجاً في جدول الأعمال منذ يوم الجمعة.

رداً على مساعي حزب الليكود لتأجيل التصديق على نتائج الانتخابات، اتهم رئيس حزب يشار، غادي آيزنكوت، نتنياهو وحزبه بشن "حملة تدميرية وعنيفة لنزع الشرعية عن نتائج الانتخابات".

وقال آيزنكوت إن هذه الجهود "هجوم مباشر على الديمقراطية الإسرائيلية" ودليل على "الخطر الجسيم الذي يشكله استمرار حكم الليكود ونتنياهو".

وأضاف آيزنكوت: "هذا الهجوم الحالي هو الملاذ الأخير لأولئك الذين يدركون حجم الهزيمة التي تعرضوا لها".

فيما رد حزب الليكود بالقول إن آيزنكوت يحاول منع "الحقيقة من الظهور فيما يتعلق بالشكوك الخطيرة ... بشأن تلوث الانتخابات الإسرائيلية بعناصر أجنبية".

الليكود نتنياهو لجنة الانتخابات الإسرائيلية نتيجة الانتخابات الإسرائيلية

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