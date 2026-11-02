بسبب خلافات زوجية.. أجنبية تشعل النيران في نفسها بإمبابة والقوات تنقذها

أصيبت ربة منزل أجنبية الجنسية، بحروق في الفخذ واليد؛ بعدما أضرمت النيران في نفسها بمنطقة إمبابة، إثر خلافات مع زوجها المصري، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تولت النيابة التحقيق.

خلافات زوجية وراء الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا، بإصابة سيدة بحروق؛ بعدما أشعلت النيران في نفسها بإمبابة.

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابساته، وبالفحص؛ تبين أن المصابة ربة منزل أجنبية الجنسية، تبلغ من العمر 26 عامًا، وتوجد خلافات متكررة مع زوجها المصري، اتهمته خلالها بأنه دائم التعدي عليها بالضرب.

وكشفت التحريات أن السيدة توجهت إلى قسم الشرطة قبل الواقعة بنحو ساعة، وحررت محضرًا ضد زوجها بسبب خلافاتهما، إلا أنها فوجئت عقب عودتها إلى المنزل بقيامه باصطحاب طفلتهما الرضيعة، البالغة من العمر 3 أشهر، وإغلاق الشقة، بعدما استولى على مفاتيحها.

وأضافت التحريات أن السيدة أحضرت لترًا من البنزين ثم سكبته على جسدها وأضرمت النيران في نفسها ، إلا أن القوات تمكنت من التدخل سريعًا وإنقاذها وإخماد النيران.

وأسفر الحادث عن إصابتها بحروق في الفخذ واليد، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.