إصابه 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بمدخل قرية أبو صير على طريق القاهرة الفيوم

شهد طريق القاهرة أسيوط الغربي في اتجاه القاهرة حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند مدخل قرية أبو صير بمحافظة الفيوم، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.



الشرطة والإسعاف ينتقلان إلى موقع الحادث

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة برفقة سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع المصابين.



إصابة 7 أشخاص ونقلهم للمستشفى

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب الميكروباص عند مدخل قرية أبو صير في اتجاه القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، حيث جرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم ونقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لاستكمال الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم.



التحقيق في ملابسات الحادث

وعقب وقوع الحادث تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.