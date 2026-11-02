زيلينسكي: مقتل 18 شخصا في ضربات روسية على قرية جنوب شرق أوكرانيا

أعلن فولوديمير زيلينسكي الرئيس الاوكراني، مقتل 18 شخصا في ضربات روسية على قرية بجنوب شرق أوكرانيا، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، تعرضت تطبيقات الإنذار والطوارئ في كل من أوكرانيا و روسيا لهجمات إلكترونية خلال الساعات الماضية، أسفرت عن بث تحذيرات زائفة للمواطنين بشأن هجمات جوية وشيكة وضربات نووية وكيميائية، ما أثار حالة من القلق قبل أن تتضح حقيقة الاختراق.

وذكرت وكالة «رويترز»، أن تطبيق الإنذار الجوي الأوكراني بدأ في إرسال رسائل تحذيرية خاطئة إلى سكان العاصمة كييف ومناطق أخرى، مساء الأحد، تضمنت تحذيرات من هجمات إشعاعية وكيميائية، فضلًا عن احتمالات اندلاع اشتباكات في الشوارع.