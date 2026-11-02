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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل ما تبيع تليفونك القديم.. 5 خطوات تمنع استرجاع صورك وبياناتك للأبد

خطوات تمنع استرجاع صورك وبياناتك للأبد
خطوات تمنع استرجاع صورك وبياناتك للأبد
لمياء الياسين

تحولت الهواتف الذكية إلى مستودع لأدق تفاصيل حياتنا وبياناتنا الشخصية. ومع السباق المستمر لاقتناء أحدث الموديلات، يلجأ الكثير منا إلى بيع هواتفهم القديمة. ولكن، قبل نقل ملكية هاتفك إلى شخص آخر، عليك محو أثرك الرقمي تماماً لضمان حماية خصوصيتك.

وفقاً لموقع "Gizmochina" التقني، إليك الدليل الشامل والخطوات الأساسية لمسح بياناتك من الهاتف بأمان ومنع استرجاعها:

 تأمين البيانات (النسخ الاحتياطي)

قبل البدء في أي خطوة، تأكد من الاحتفاظ بملفاتك المهمة حتى لا تفقدها نهائياً:

  • النسخ الاحتياطي السحابي: استخدم خدمات مثل Google Drive أو iCloud لحفظ الصور، ومقاطع الفيديو، والملفات الأساسية.
  • النسخ المحلي: يمكنك نقل ملفاتك مباشرة إلى جهاز الكمبيوتر كخيار إضافي أكثر أماناً.
  • المزامنة: تأكد من تفعيل مزامنة جهات الاتصال، والتقويم، وبيانات التطبيقات مع حسابك الرقمي.

إزالة الحسابات وكلمات المرور

خطوة حاسمة لمنع المشتري الجديد من مواجهة مشاكل في تشغيل الهاتف، وحماية هويتك الرقمية:

  • تسجيل الخروج: قم بتسجيل الخروج من كافة الحسابات المرتبطة بالجهاز، وتحديداً حساب Google على أجهزة أندرويد، وحساب iCloud على أجهزة آيفون.
  • إلغاء ربط الأجهزة: احرص على إزالة ربط الهاتف بحساباتك الأساسية لتجنب تفعيل "قفل التفعيل" (Activation Lock).
  • حذف كلمات المرور: قم بإزالة كافة كلمات المرور المحفوظة على المتصفحات والتطبيقات داخل الجهاز لمنع أي وصول غير مصرح به مستقبلاً.

 إعادة ضبط المصنع (الفورمات)

بعد تأمين بياناتك وحذف حساباتك، تأتي خطوة التطهير النهائي الشامل للجهاز:

  • لأجهزة الأندرويد (Android):
    توجه إلى الإعدادات > النظام > خيارات إعادة الضبط > اختر إعادة ضبط بيانات المصنع.
  • لأجهزة الآيفون (iPhone):
    توجه إلى الإعدادات > عام > نقل أو إعادة تعيين > اختر مسح جميع المحتويات والإعدادات
حذف حساب تأمين بيانات أجهزة أندرويد حساب iCloud

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