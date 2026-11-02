معاريف: تحذيرات من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية متعددة الجبهات خلال نوفمبر

قالت صحيفة معاريف العبرية، إن إسرائيل تدرس بالتنسيق مع واشنطن شن هجمات واسعة على إيران خلال شهر نوفمبر الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجمات المحتملة قد تستهدف منشآت الطاقة والبنى التحتية والمواقع النووية والعسكرية الإيرانية.



مخاوف من تصعيد إقليمي شامل



وحذرت الصحيفة، في تقريرها، من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية متعددة الجبهات في المنطقة خلال الشهر الجاري في حال تنفيذ هذه الهجمات.

لا تسامح مطلقاً مع الأسلحة النووية الإيرانية



قال ترامب عن إيران، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أمس: "إنها دولة تنهار الآن. لقد كانوا على أهبة الاستعداد، لكن لا يمكنهم امتلاك أسلحة نووية، وهم يدركون ذلك. ولن يحصلوا عليها".



وعندما سُئل عما إذا كان تغيير النظام في طهران ضروريًا، أجاب الرئيس الأمريكي بسخرية: "لقد أسقطنا بالفعل نظامين من أنظمتهم، لذا فقد غيرنا الوضع نوعًا ما، الأمر بسيط جدًا بالنسبة لي: لا يمكنهم امتلاك أسلحة نووية لأنهم سيستخدمونها. إنهم متطرفون للغاية، وهم الدولة الأولى في العالم التي ترعى الإرهاب".