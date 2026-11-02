الرئيس الإيراني: الحرب لن تصب في مصلحة أي جهة ولن نستسلم

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزيشيكيان أن الحرب لن تصب في مصلحة أي جهة والأعداء لن يتمكنوا من إجبارنا على الاستسلام من خلالها.

وقال الرئيس الإيراني: سنقف بقوة في مواجهة أكاذيب العدو ومطالبه المفرطة، فيما نسعى إلى حل المشاكل عبر الحوار والمرشد منح الحكومة بعض الصلاحيات في هذا الشأن.

يأتي ذلك، في الوقت الذي جدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته باستئناف الضربات العسكرية ضد إيران، محذراً من أنه قد يضطر إلى توجيه «ضربة ساحقة» لطهران في وقت لم يحدده.

خلال ذلك، زعم الإعلامي الأمريكي والحليف السابق لترمب، تاكر كارلسون، أن الإدارة الأمريكية قد توجّه ضربة نووية إلى موقع إيراني في الأيام المقبلة، بضغط من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال كارلسون عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «تحت ضغط من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد تكون إدارة ترامب على بعد أيام فقط من شن ضربة نووية ضد إيران. ويتمثل الهدف في (جبل الفأس) بوسط إيران، حيث تزعم الاستخبارات الإسرائيلية أن الحكومة الإيرانية أعادت تفعيل برنامجها لتخصيب اليورانيوم».

يأتي هذا بعد ساعات من تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف ما تبقى من منشآت نووية إيرانية، بينها موقع «جبل الفأس» قرب نطنز.