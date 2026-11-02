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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شاهد.. ترامب يقلد حركات المتحولين جنسيا في رياضة رفع الأثقال

ترامب يقلد حركات المتحولين جنسيا
ترامب يقلد حركات المتحولين جنسيا
خاطر عبادة

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، من دعم الديمقراطيين للمثليين، مقلداً رافع أثقال متحول جنسياً في تجمع انتخابي في ولاية أيوا، قائلا "إنهم ليسوا رجال".

ويظهر الرئيس الأمريكي ترامب خلال الحملة الانتخابيية، وهو يقلد حركات شخص متحول جنسيا يرفع الأثقال بشكل مثير للسخرية، ويصدر أصواتا حادة في إشارة إلى تشبييهم بالنساء.

وقال ترامب بسخرية "ثم يأتي هذا الرجل الذي انتقل إلى الأنوثة، كما تعلم، استغرق مني الأمر وقتا لأتعلم المصطلحات، كان من الصعب قليلا فهم ذلك، لكن هذا الرجل كان رافع أثقال فاشلا كرجل ولم يتمكن من الانضمام إلى أي فريق، ولم يستطع المشاركة في أي منافسة، كان رافع أثقال ذكوريا فاشلا".

وأضاف ساخرا "في الواقع، كان ضعيفا جدا في رفع الأثقال كما تعلم، لكنه كان كذلك".

ترامب ومشاركة المتحولين جنسيا في رياضة رفع الأثقال

 

وسبق أن سخر ترامب من مشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً في الرياضات النسائية خلال خطابه في حفل التخرج بجامعة ألاباما، في مايو العام الماضي، وابتكر الرئيس الأمريكي سيناريو حول رافعة أثقال تواجه صعوبة في رفع "ثمن أونصة" من الوزن في إحدى المسابقات قبل أن يتدخل "شخص متحول جنسيًا".


وقال ترامب: "هل عليّ أن أقلّدها؟ زوجتي تنزعج كثيراً عندما أفعل ذلك. تقول: "عزيزي، هذا ليس تصرفاً رئاسياً"، فأقول: "أجل، لكن الناس يحبونه".
وتابع ترامب وهو يصدر أصواتاً حادة ويستعرض طريقة فريدة لرفع الأثقال: "أمي، سأفعلها".

وفي السيناريو المصطنع، فشلت المرأة في الخروج من المصعد، وقال ترامب: "ثم يأتي رجل أو امرأة أو أيًا كان. شخص متحول جنسيًا، وكان رافع أثقال فاشلًا عندما كان ذكرًا، لكنه يأتي بوزن 206 أرطال، ويضعون عليه ذلك الشيء الصغير، وفجأة 'بوم، بوم، بوم'".

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