إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن حسم النادي الأهلي أولى صفقاته لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بالتعاقد مع محمد عبد الناصر لاعب المقاولون العرب.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، إن محمد عبد الناصر سيكون أولى صفقات الأهلي في يناير بشكل نهائي، في إطار تحركات إدارة القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل سعي الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، خاصة مع رغبة الجهاز الفني في زيادة الخيارات المتاحة أمامه في مختلف المراكز، لمواصلة المنافسة على البطولات.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع المقاولون العرب اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي والمقاولون العرب، باعتبارها الناقل لمنافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

موقف الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر بالفوز على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون مقابل، كما حقق انتصارًا على مودرن سبورت بهدف نظيف في الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي مجموعته في بطولة كأس عاصمة مصر برصيد 3 نقاط، عقب فوزه الكبير على بترول أسيوط بخماسية نظيفة في الجولة الأولى، ويسعى لتحقيق انتصار جديد أمام المقاولون العرب لمواصلة تصدر المجموعة.