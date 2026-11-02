ما تخسرش الأهلي.. محمد عمارة يطالب محمد هاني بالتضحية لحسم التجديد

علق محمد عمارة، نجم النادي الأهلي السابق، على أزمة تجديد عقد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في ظل الخلاف حول نسبة المشاركة والبنود المالية، مؤكدًا ضرورة استمرار سيد عبد الحفيظ في العمل وفق السياسة التي يتبعها حاليًا داخل النادي.

وقال محمد عمارة، خلال تصريحاته مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «مودرن سبورتس»، إن سيد عبد الحفيظ يعمل على ضبط الأرقام المالية داخل النادي، مشيرًا إلى أن الأهلي مؤسسة كبيرة ومجلس إدارته يسعى للحفاظ على مكانته في مقدمة الأندية.

وأضاف أن النادي الأهلي لا يتوقف على أي لاعب، وأن مصلحة الكيان تأتي قبل الجميع، موضحًا: «مفيش حد كبير عن النادي الأهلي، والنادي الأهلي مبيقفش على حد، لو عرضي 10 وأنت عايز 100، مش هتناسبني».

وتطرق عمارة إلى أزمة نسبة المشاركة في عقد محمد هاني، موضحًا أن هناك بعض الحالات السابقة التي شهدت اختلافًا في تطبيق هذا البند، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مبدأ المساواة بين اللاعبين، لكنه شدد على أن نسبة المشاركة من البنود المعتادة في عقود لاعبي الأهلي.

وكشف نجم الأهلي السابق أن معلوماته تشير إلى أن محمد هاني طلب ضمانات بشأن مستحقاته حال تعرضه للإصابة، وأن سيد عبد الحفيظ وعده بالحصول على نسبة المشاركة في هذه الحالة، متسائلًا عن سبب استمرار القلق بشأن هذا البند في ظل مشاركته بصورة منتظمة.

محمد عمارة يطالب محمد هاني بالتجديد للأهلي

وفيما يتعلق بموقف محمد هاني من التجديد، أكد محمد عمارة أنه لا يتفق مع بعض مطالب اللاعب، رغم العلاقة التي تجمعهما، مشيرًا إلى أنه يعرفه منذ وجوده في مدرسة الكرة بالنادي الأهلي، وكان من أوائل من أشرفوا على تدريبه في ملعب كرة القدم.

وقال عمارة: «هاني ابني، وأنا مرنته وهو لسه في مدرسة الكرة، وأول من وقفه في ملعب 11 ضد 11 كان العبد لله»، مؤكدًا أن محمد هاني يجب أن يجدد عقده مع الأهلي، باعتباره أحد أبناء النادي.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب من اللاعب التضحية بجزء من مطالبه المالية، خاصة أن هذه التضحية لن تكون كبيرة، مطالبًا إياه بالاتفاق على مقابل مادي مناسب من وجهة نظره، بما يضمن استمرار مسيرته داخل القلعة الحمراء.

واختتم محمد عمارة تصريحاته بالتأكيد على أهمية عدم خسارة الأهلي بسبب الخلافات المالية، قائلًا: «ما يخسرش النادي الأهلي، لأن اللي بيخسر النادي الأهلي هو اللي بيخسر».