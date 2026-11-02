قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير النقل يتفقد مواقع العمل بمشروع خط بئر العبد –العريش–رأس النقب «مطار طابا»
إبراهيم فايق يكشف اسم أول صفقة للأهلي في يناير ومراكز التدعيم المنتظرة
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: نعمة البصر من أعظم نعم الله على الإنسان وواجبنا الحفاظ عليها
قبل ما تفك مسمار.. احذر عداد الكهرباء بيسجلك
بعد قليل.. مدبولي يحضر جلسة بدء التداول على أسهم بنك القاهرة بعد طرحه
الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن
تحذير من كارثة نووية.. تاكر كارلسون: ترامب قد يضرب إيران نوويًا خلال أيام
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر
البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية
الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم
الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن أبها والطائف ونجران وخميس مشيط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

البيت الأبيض
البيت الأبيض
إلهام عبد العزيز

أمضى البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة أشهر في الاستعداد لاحتمال سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونجرس، من خلال وضع خطط لمواصلة تنفيذ أجزاء رئيسية من أجندة الرئيس باستخدام الصلاحيات التنفيذية، بالتزامن مع الاستعداد لمواجهة تحقيقات محتملة بشأن إدارته، وفقاً لمسؤول في البيت الأبيض وشخصين مطلعين على هذه الخطط تحدثا لوكالة رويترز.

خطط ترامب لتجاوز الكونجرس.. ما القصة؟


وقال الأشخاص الثلاثة، إن كبار المسؤولين، ومن بينهم نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر ومدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فوت، يعملون منذ أبريل الماضي بالتعاون مع مكتب مستشار البيت الأبيض على تحديد الإجراءات التنفيذية التي يمكن لترامب اتخاذها دون موافقة الكونجرس، وتشمل ملفات الهجرة والرسوم الجمركية وتكاليف الإسكان والإنفاق الفيدرالي.


وقال المسؤول في البيت الأبيض إن مستشار البيت الأبيض ويل شارف وفريقه يبحثون أيضاً ما يمكن لترامب فعله قانونياً بمفرده، والحدود التي يمكنه تجاوزها في استخدام صلاحياته، وكيفية الدفاع عن تلك القرارات أمام المحاكم.


وتكشف هذه الاستعدادات عن مفارقة تسبق انتخابات التجديد النصفي المقررة يوم الثلاثاء، إذ إن سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس ستمنحهم سلطة التحقيق مع ترامب، وعرقلة التشريعات، وتقييد أولويات الإنفاق الخاصة به. 

ومع ذلك، سيحتفظ ترامب بصلاحيات تنفيذية واسعة في مجالات التجارة والسياسة الخارجية والبيروقراطية الفيدرالية، وهي صلاحيات استخدمها بالفعل بصورة مكثفة خلال ولايته الرئاسية الثانية.


وقال ترامب إنه يتوقع أن يلجأ إلى استخدام حق النقض (الفيتو) لمدة شهر أو شهرين إذا فقد الجمهوريون السيطرة على الكونجرس، قبل التوصل إلى تسويات مع الديمقراطيين.

وقال ترامب في مقابلة مع بودكاست Pod Force One التابع لصحيفة نيويورك بوست، نُشر مقتطف منها يوم الأحد، إنه ربما يصبح السيد فيتو، مضيفاً أنه في مرحلة ما من المرجح أن يتوصلوا إلى اتفاقات.


ويحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق مكاسب صافية قدرها أربعة مقاعد في مجلس النواب الأمريكي، إلى جانب الفوز بمقاعد إضافية في مجلس الشيوخ، لإنهاء الأغلبية الجمهورية الضئيلة التي تبلغ 218 مقابل 214 في مجلس النواب، و53 مقابل 47 في مجلس الشيوخ.


وتشير استطلاعات الرأي إلى ترجيح فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس النواب، بينما لا تزال المنافسة على مجلس الشيوخ متقاربة إلى درجة يصعب معها التنبؤ بنتيجتها.

وخلال الشهر الماضي، عقد ترامب تجمعات انتخابية في أنحاء البلاد سعياً للحفاظ على سيطرة الجمهوريين على الكونجرس، في الوقت الذي يستعد فيه مساعدوه سراً لاحتمال حدوث مشهد سياسي مختلف تماماً في عام 2027.


ورفض البيت الأبيض احتمالات خسارة الجمهوريين، واتهم وسائل الإعلام بالترويج لرواية مضللة.


وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، إن الإدارة الحالية والجمهوريين المعتدلين سيواصلون تأمين الحدود، واستعادة سيادة القانون والنظام، وإعادة مزيد من الأموال إلى جيوب الأمريكيين المجتهدين، وتحقيق مكاسب للشعب الأمريكي.


ومن بين الإجراءات التنفيذية التي يجري بحثها فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الحيوية وتوربينات الرياح، وتشديد قواعد منح التأشيرات للطلاب الدوليين والعمال الأجانب المؤقتين، إلى جانب اتخاذ تدابير تستهدف خفض تكاليف الإسكان والبناء، وفقاً لمسؤول البيت الأبيض.

وقال أحد المطلعين على الخطط إن الوكالات الفيدرالية قدمت مقترحات ومراجعات قانونية بشأن الإجراءات التي يمكن للإدارة اتخاذها بشكل منفرد.


وأضاف شخصان مطلعان أن راسل فوت، الذي يشرف من خلال مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي على الإنفاق الفيدرالي، يدرس الأولويات التي يمكن تنفيذها باستخدام الأموال التي سبق أن خصصها الكونجرس.


ويرغب فوت أيضاً في تعديل قواعد المنح الفيدرالية لمنح المسؤولين المعينين سياسياً دوراً أكبر في تحديد البرامج الحكومية التي تحصل على أموال دافعي الضرائب، وهو ما قد يمنح البيت الأبيض نفوذاً أكبر على الإنفاق الفيدرالي دون الحاجة إلى موافقة الكونجرس.


وقال مسؤول البيت الأبيض إن ترامب أُطلع على هذه الاستعدادات وشارك في مناقشات بشأنها.

واختبر ترامب بالفعل حدود السلطة الرئاسية منذ عودته إلى منصبه في يناير 2025، إذ استخدم صلاحياته التنفيذية لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، وتشديد إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، وتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية، والسعي لتحقيق أهداف في السياسة الخارجية، من بينها الحرب ضد إيران، دون الحصول على موافقة الكونجرس أو إصدار قوانين جديدة.


وكان الاستثناء الأبرز هو حزمة ترامب الضخمة لخفض الضرائب والإنفاق، التي أقرها الكونجرس الخاضع لسيطرة الجمهوريين ووقعها الرئيس لتصبح قانوناً في يوليو 2025.


ولجأ ترامب مراراً إلى إعلان حالات الطوارئ الوطنية لتوسيع قدرته على اتخاذ إجراءات دون الحاجة إلى تشريعات جديدة.

ويمكن للكونجرس التصويت لإنهاء حالات الطوارئ تلك، لكن ترامب يستطيع استخدام حق النقض ضد هذا القرار، ما يتطلب الحصول على أغلبية الثلثين في كلا المجلسين لتجاوز الفيتو الرئاسي.


 

البيت الأبيض ترامب الكونجرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين والسولار والغاز

مش هتفول غير بالملصق.. اسعار البنزين والسولار والغاز

أصحاب المعاشات

بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

الجمع بين معاشين

الجمع بين معاشين في نفس الوقت.. اعرف الفئات المستفيدة

فاتورة الكهرباء

فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر.. رابط الاستعلام والسداد أونلاين

إمام عاشور

عطل في التسديدات والدوران.. شوبير يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إصابة إمام عاشور بعد بيان الأهلي

الزمالك

الزمالك يعلن قائمته لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر.. غياب ثلاثي حراسة المرمى

الهلال السعودي

غموض يحيط بوصول شباب الأهلي إلى الرياض قبل مواجهة الهلال.. والزعيم يترقب قرار الاتحاد الآسيوي

ترشيحاتنا

رئيسة سلوفينيا ضيفة مصر..مثال للشجاعة و الجرأة في دفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني

رئيسة سلوفينيا ضيفة مصر..مثال للشجاعة و الجرأة في دفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني

حسين عيسى

نائب رئيس الوزراء يتوجه إلى أبوظبي للمشاركة في معرض ومؤتمر أديبك 2026

أرشيفية

علبة الجوانتي بـ2800 جنيه وإيجار المرتبة بـ1200 يوميا.. مذيعة بماسبيرو تقدم شكوى ضد مستشفى خاص

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد