بعد قليل.. مدبولي يحضر جلسة بدء التداول على أسهم بنك القاهرة بعد طرحه

يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل جلسة بدء التداول على أسهم بنك القاهرة بعد طرحه حصة منه للاكتتاب العام، وذلك بمقر البورصة المصرية.

وكانت قد قررت لجنة العمليات بالبورصة المصرية، إدراج أسهم بنك القاهرة في السوق متوسط النشاط المتضمن الأوراق المالية التي يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية فى اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.

وقالت البورصة في بيان اليوم، إنه يتم بدء التداول على أسهم بنك القاهرة اعتباراً من جلسة تداول يوم لاثنين الموافق 02/11/2026، على أن يكون سعر الفتح (السعر المرجعي) للسهم هو سعر الطرح العام والخاص البالغ 5.30 جنيه للسهم.

كما تقرر أن تكون الحدود السعرية للسهم صعوداً وهبوطاً في أول يوم تداول ضعف الحدود السعرية بالسوق المدرج به السهم (نسبة 40%) مع عدم اعمال آليات الإيقاف المؤقت وذلك حتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر اقفال جديد، واعتباراً من جلسة التداول التالية تكون الحدود السعرية للسهم طبقاً لما هو مطبق بالسوق المدرج به.