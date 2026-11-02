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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التموين تستعد لرمضان 2027.. زيادة المعروض من السلع وإقامة معارض أهلاً رمضان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

رصد برنامج «صباح البلد» استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال شهر رمضان المبارك 2027، من خلال زيادة المعروض من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، وتأمين مخزون استراتيجي يكفي احتياجات المواطنين، إلى جانب التوسع في إقامة معارض وشوادر «أهلاً رمضان» بمختلف المحافظات.

وتعمل الوزارة على توفير السلع الأساسية، وفي مقدمتها السكر والزيت والأرز واللحوم والدواجن، وطرحها بالمجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، مع زيادة الاحتياطي الاستراتيجي لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم وما بعده.

استمرار مبادرة تخفيض الأسعار خلال رمضان

وتستمر وزارة التموين في تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، التي تضم حاليًا 30 سلعة أساسية، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة.

وتتضمن خطة الوزارة إضافة أصناف جديدة تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، إلى جانب استمرار طرح السلع المخفضة بالمنافذ المشاركة، مع تكثيف المتابعة اليومية للتأكد من توافر المنتجات وانتظام ضخ الكميات.

معارض «أهلاً رمضان» في المحافظات

وتستعد الوزارة للتوسع في إقامة معارض وشوادر «أهلاً رمضان» بجميع المراكز والمدن، بالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية، لتوفير السلع الغذائية والمنتجات الرمضانية بأسعار مناسبة، وزيادة منافذ البيع المتاحة أمام المواطنين.

كما تعمل الوزارة على تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة ومديريات التموين لمتابعة توافر السلع يوميًا، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز، لضبط الأسعار وضمان جودة المنتجات وانتظام صرف المقررات التموينية.

تأمين مخزون استراتيجي من السلع

وفي إطار الاستعداد المبكر، تستهدف وزارة التموين تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي في المتوسط لمدة 6 أشهر، ويصل لبعض السلع إلى 9 أشهر وعام، مع تنويع مناشئ الاستيراد لضمان استقرار سلاسل الإمداد.

كما انتهت الوزارة من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، ضمن خطة تطوير منظومة التخزين والإمداد ورفع كفاءة إدارة السلع وتوزيعها جغرافيًا.

التموين وزارة التموبن اهلا رمضان

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